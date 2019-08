Diagnóstico confirmado

No hubo suerte. El mediocentro uruguayo Fran Perrini visitó hoy a un segundo especialista, con la esperanza de que no se confirmara el primer diagnóstico, y la lesión no fuera tran grave. Pero su rotura se ha confirmado.

En concreto, Fran tiene roto el ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas, lesión que se produjo en el amistoso frente a la Cultural Leonesa jugado en pretemporada.

Incluso ya hay fecha para la operación: el próximo 12 de septiembre. Salvo recuperación milagrosa, Perrini se pierde buena parte de la temporada.