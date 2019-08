Víctor Fernández quiere más de 11 'guerreros'

Víctor Fernández comparencio en la tarde de hoy de cara al partido de mañana ante el Elche en La Romareda (21:00 horas). Al técnico zaragozano, inaugurar la tercera jornada es algo que le deja indiferente porque "no hemos sufrido ningún percance durante la semana, es más hemos recuperado a Delmás, por lo tanto a nosotros nos daba igual". Aunque no ha escondido que "a la gente le ha costado recuperarse, pero vamos a llegar en muy buenas condiciones, estamos bien".

Tras el mal sabor de boca que dejó el punto obtenido en El Toralín, Víctor Fernández sabe que el encuentro de esta noche "es un partido totalmente diferente, jugar como local te cambia muchas directrices tanto para nosotros como para el rival que viene con otra actitud".

Sin embargo, lo que no cambia es la mentalidad dentro del vestuario para afrontar los partidos de Liga: "Tenemos que seguir siendo muy valientes que es como se alcanzan los objetivos y el triunfo".

Con la vuelta del rombo en el último partido, para recibir al Elche, Víctor no ha escondido la posibilidad de repetir de esquema y de jugadores: "El que utilizamos el domingo encaja perfectamente en las características de los jugadores que fueron alineados, todos jugaron en sus posiciones más naturales". Además, es un sistema que "nos permitió ser un equipo autoritario, bien plantado en el primer tiempo y manejar la situación".

Cuestionado por posibles novedades en el once titular en la zona del centro del campo, el preparador técnico lanzó un mensaje rotundo: "Esta es una guerra muy dura, es una cuestión de resistencia, son muchos partidos, muchas jornadas y yo a esta guerra no puedo ir con 11 guerreros". Aunque sabe que encontrar un once tipo es "algo que debemos perseguir si queremos tener una temporada en la que seamos capaces de resistir a los altibajos que da esta categoría".

MERCADO DE FICHAJES

Con el cierre del mercado de fichajes, el entrenador no ha podido evitar el tema, prácticamente "de moda", de lo que espera de aquí al lunes 2 de septiembre: "Mi planteamento es el mismo, no ha cambiado, y es consecuencia de un análisis preciso después de seis meses de conviviencia con este grupo. Sé lo que necesitamos para mejorar y cerrar lo que tenemos que es mucho y bueno, con estos jugadores consolidaremos nuestro sueño".