Pedro Emanuel: "Estamos viendo la posibilidad de fichar un 9, o un 10..."

El entrenador del Almería, Pedro Emanuel, ha ofrecido la rueda de prensa previa al partido de este sábado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, a las 20:00 horas, ante el Huesca. El míster portugués ha repasado la actualidad del equipo rojiblanco hablando, entre otros temas, del mercado y del partido del sábado. El entrenador no suele hablar mucho de mercado, de nombres, aunque sí ha sido claro en cuanto a lo que le falta a la plantilla rojiblanca cuando ya quedan muy pocos días para que se cierre el mercado de verano, que sería el lunes, día 2 de septiembre: “Hemos hablado sobre la posibilidad de reforzarnos con un último jugador sobre todo con la posibilidad de que Darwin Núñez se vaya con la Selección de su país y si se marcha nos quedaríamos sin el jugador durante dos semanas. Hemos hablado de esa posibilidad de un jugador más. Necesitaríamos un jugador más, un 9, un 10... estamos aún buscando”, comentó el entrenador del Almería sobre la opción de incorporar otro jugador en los últimos días del mercado de verano.

Pedro Emanuel entrenó el jueves con un total de 23 jugadores, pero no todos están disponibles al no estar todos los fichajes inscritos en la Liga de Fútbol Profesional (LFP): “La verdad es que no sé responder a la pregunta de con qué jugadores puedo contar, pero sí puedo decir que todos los días me van informando. Este tema no depende del club y si de la Federación, de mandar la documentación. Me informo todos días si los fichajes están inscritos en la Liga; tenemos tres o cuatro casos, no diré cuáles son los jugadores con los que puedo contar para el partido de este sábado”, dice el entrenador rojiblanco en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

El croata Ante Coric es uno de los fichajes estrella en el proyecto rojiblanco de Turkki Al-Sheikh: “Nos aportará cosas buenas, cosas que no teníamos en la plantilla del Almería. Tiene unas características más de rompedor. Es un chico que juega por delante de la línea media, pero no solo por detrás del punta. También buscará las bandas, la profundidad, aquello que queremos más en nuestro juego para darnos más diversidad en aquello que es nuestro juego”, afirma.

Pedro Emanuel añadió: “Aún no estamos a la altura de esa presión como la que tiene el Huesca, ellos vienen de Primera y quieren regresar a la élite. El Huesca tiene una plantilla de Primera”.