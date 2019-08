La Unión quiere seguir sonriendo (Dom 19.00h)

La Unión Deportiva Los Barrios vuelve a casa este domingo a partir de las 19.00 horas recibiendo al Betis Deportivo en una de las citas más interesantes del fin de semana donde se enfrentarán dos de los equipos que han arrancado la temporada con victoria en el Grupo X.

El equipo de Álex Pallarés llega al encuentro tras su inmejorable estreno en Córdoba donde los de la Villa se sobrepusieron a las altas temperaturas para lograr imponerse por la mínima solventando de un plumazo las dudas acerca de la confección del equipo.

De cara a esta semana, el equipo gualdiverde volverá a contar con la baja de Mario y es muy posible que el once que salga a escena en casa sea muy parecido al visto en Córdoba el pasado domingo. Está por ver si finalmente el grupo "Comando Chicharrón" acude a la grada del estadio barreño después de anunciar una huelga de animación tras mostrar públicamente su descontento con la directiva que encabeza Álvaro Moya.



En el Betis Deportivo, renovación importante respecto al bloque que no consiguió el pase al play-off de ascenso el curso pasado. De la mano de Manel Ruano en el banquillo, los béticos esperan mantener el tipo en una cancha donde no pudieron sacar nada positivo en la 18/19.



A pesar de la trabajada victoria en el tiempo de descuento ante el San Roque de Lepe en el estreno liguero, el filial contará con la presencia de los Robert, Rodri o Raúl que llevarán el peso en ataque de un equipo temible esta temporada a pesar de su juventud.

El duelo será arbitrado por el malagueño Aranda Delgado.