Juli: "No me voy dolido con nadie pero creo que mi salida se podía haber gestionado de otra manera"

El Hércules ha hecho oficial en el día de hoy el acuerdo que ha alcanzado con Juli para la rescisión del año de contrato que le restaba con la entidad blanquiazul.

Entrevista con el futbolista alcoyano que ha estado este viernes en el programa para valorar su salida del Hércules. Juli llegó al al club en el verano de 2017 y se marcha después de haber jugado 72 partidos oficiales, habiendo anotado cinco tantos. Juli ha declarado que tiene sensaciones "algo opuestas". "Estoy triste porque salgo de un gran club, no he podido finalizar mi contrato actual ya que firmé por tres años y soy de los jugadores que les gusta cumplir su palabra como su contrato, pero estoy tranquilo porque al final esto es fútbol y no es algo grave".

El ya exjugador del Hércules ha asegurado que no ha vivido está situación en ningún otro club a lo largo de su carrera. "Ha sido algo nuevo para mí y en ese aspecto tengo que agradecer a los compañeros la ayuda prestada y porque me lo han hecho muy llevadero. Me han tratado como uno más".

Despedida de Juli en sus redes sociales

El futbolista alcoyano cree que podía haber sido un jugador muy válido para el club durante esta temporada. "Pese a mi edad, que no deja de ser una cifra, me veía con fuerzas para seguir y para finalizar mi contrato pero por circunstancias no ha sido así y yo respeto esas decisiones".

Juli ha comentado que no se marcha dolido con nadie dentro del club pero si considera que su salida se podría haber gestionado de otra manera y afirma que ellos también lo saben. "Hay que mantener el tipo, estar en el día a día y quería hacerme fuerte por mi famila y por mí y pelear por lo mío".

Además, repasamos la previa del partido entre el Hércules y el Villarreal B de este próximo domingo a las 19:45 horas en el Rico Pérez con Juan Antonio Carcelén.

Asimismo, escuchamos las sensaciones de los entrenadores, Lluís Planagumà y Miguel Álvarez.

El Hércules no podrá contar con Felipe Alfonso, Carlos Martínez ni Jesús Alfaro. Víctor Olmedo y Álvaro Pérez se juegan un puesto en el lateral derecho y en ataque parece que Jona repetirá como titular ya que Benja no ha realizado pretemporada y todavía está falto de ritmo. El resto del once podría ser el mismo que empató ante el Prat, aunque también podría entrar de inicio el canario Yeray González.

Por último, comentamos la previa del partido entre Hércules B y Crevillente, que se disputará en El Campello este sábado a las 19:30 horas. Escuchamos al técnico Antonio Moreno.