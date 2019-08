Francisco Piniella, el rector filatélico

Todos conocemos al Piniella rector, máximo responsable de una institución con la envergadura y la importancia de la Universidad de Cádiz, pero pocos conocen que, entre papeles, firmas de convenios, reuniones y muchas horas de trabajo, el señor rector magnífico -ese es el tratamiento que se debe dar a cargos como el suyo- saca tiempo para su pasión oculta, al menos, para la gran mayoría de la opinión pública: la filatelia.

Francisco Piniella lleva coleccionando sellos y cartas desde pequeño porque lo aprendió de su padre, de quien aprendió también a ser madridista, aunque no se olvida del equipo de su tierra. "También soy cadista", dice.

Él, o mejor dicho su colección, nutrida y cuidada desde hace muchos años, será una de las tres que representen a España en el Campeonato de Europa de Filatelia que se celebrará en Verona (Italia), este próximo noviembre. No va como novato precisamente, porque el rector de la UCA y filatélico -"que no sifilítico, como me han llamado alguna vez", explica al aclarar el término- ya ganó en una ocasión este certamen.

Su colección es un compendio de sellos y cartas que cuentan una historia, y no una cualquiera sino el descubrimiento de América. En ella dispone de cartas originales incluso de los Reyes Católicos o Carlos V.

"La filatelia tiene su atractivo para personas que tienen un afán coleccionista y disfrutan de lo antiguo. Lo más bonito de la filatelia es ver una carta antigua, lo que viene detrás... y de hecho es algo que continúa. No ha desaparecido aunque hayan desaparecido las cartas".

Y es que la filatelia, según ha explicado Piniella, "es algo mucho más amplio" que coleccionar sellos. Es una afición que consiste en estudiar, investigar y disfrutar de la historia postal. Conocer cuál es la historia detrás de una carta, una tarjeta postal o un telegrama. Es el estudio de "todo tipo de material que haya tenido relación con la comunicación", apunta.

Francisco Piniella ha estado en Hoy por Hoy hablando sobre su pasión, a la que le sigue dedicando tiempo cuando puede y que incluso tiene asegurada por el valor económico que guarda, aunque el simbólico seguramente no pueda cuantificarlo un seguro.

Es la 'otra cara' de Piniella, el rector filatélico que en noviembre cambiará el despacho por el expositor, las reuniones por un concurso y el birrete por su colección de sellos y cartas para intentar traerse a España, de nuevo, la victoria.

