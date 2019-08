Conectando con mi niña interior

Fragmentos de Vida. Trocitos de ilusiones, de proyectos, de sueños. Algunos cumplidos, otros aún no y esto me permite saborear cada paso hacia ellos.

Retales de experiencias. Personas que pasaron por mi vida y ya no están. Algunas dejaron huella. Otras casi ni rastro.

Aquí está el Presente: Intenso a veces. Con peso.

Y en ocasiones soy capaz de apreciar la levedad del Ser.

Hoy estoy, mañana puede que no. Aunque cada vez creo más que siempre existiré. Pero aún intuyendo que seguiré siendo en esencia lo que soy, (quizás en otra dimensión), mi cuerpo tiene fecha de caducidad. Y la desconozco.

Así que elijo vivir conscientemente.

Elijo no ir de Víctima.

Porque hacerlo sería dejar en manos de otros mi capacidad de vivir con plenitud.

Elijo ser responsable de cuanto sucede en mi vida. De cómo lo vivo.

Así cada vez juzgo menos, acepto más y miro dentro de mí para encontrar respuestas. Aprendizajes.

En mi presente, hay personas con las que tengo un vínculo especial.

Y cuando quiero estar con ellas para compartir momentos, se lo hago saber. Procuro que sea sin exigencias. Sin echar nada en cara. Porque a mí no me gusta que lo hagan conmigo.

Estoy aquí para ser feliz, para aprender a poner Amor en cada acción, para sentirme bien conmigo misma.

Cuando lo consigo, esa energía es la que atrae después a las personas que vibran en la misma sintonía. Que no exigen. Personas que comparten su tiempo desde la entrega y no para cubrir su necesidad, su vacío. Es entonces cuando puedo dar lo mejor de mí y puedo recibir lo mejor de ellas. Y es una relación en equilibrio.

Para no necesitar que otros me llenen he debido aprender antes a sentirme llena.

Y lo mismo para dar algo a los demás.

Porque lo que damos cuando no nos sentimos llenos suele ir acompañado de exigencias, reproches, manipulaciones y victimismo. Y eso, no es AMOR.

AMAR de verdad implica conectar con nuestra niña-o interior, comprobar si tiene heridas sin sanar y si es así, sanarlas. De este modo evitaremos que nuestro niño-a monte pataletas y escenas para llamar la atención o para exigirle a otros que nos hagan felices.

Así que estoy cada día atenta, desde la adulta que ya soy, para disfrutar como una niña feliz en mis relaciones. Y en mi VIDA.

(Ana Isabel Núñez Palacín, autora del libro-audio "Siete pócimas para que tu alma sonría"