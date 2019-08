Detenida una turista por el abandono de su bebé de tres meses en Tenerife

La Policía Nacional ha detenido a una joven turista de nacionalidad extranjera, de 24 años de edad, como presunta autora de un delito de abandono de menor cometido en la localidad de Adeje. Después de una discusión con su pareja, la mujer, supuestamente, dejó a su hijo de 3 meses en una de las calles de la localidad y, debido a su estado de intoxicación, tras ser localizada por los agentes y preguntada por el bebé, no recordó el lugar donde se hallaba éste.

Los hechos se iniciaron con una discusión entre una pareja de turistas en un establecimiento de restauración de la localidad de Adeje. La mujer, en un momento dado, abandonó el establecimiento, al parecer en estado ebrio, llevándose consigo al hijo de ambos de tres meses de edad.

Los agentes de la Policía Nacional, una vez en el restaurante, fueron informados por el padre del menor de los hechos. Teniendo en cuenta las circunstancias y la edad del bebé, se inició la búsqueda de la joven que finalizó en las inmediaciones del hotel donde se alojaba la pareja. No obstante, cuando la mujer fue preguntada con respecto al bebé, no dio explicaciones sobre el lugar donde se hallaba, indicando solamente que no recordaba donde se podía encontrar.

Rápidamente, como prioridad entre las patrullas de la Policía Nacional, se desarrolló la búsqueda del menor, que concluyó 30 minutos después cuando los agentes fueron alertados por ciudadanos que habían localizado un carrito con un bebé en su interior en la Avenida de Bruselas de Adeje.

Tras ser localizado el bebé, una vez que le fue prestada la asistencia necesaria para verificar su buen estado de salud, fue entregado a su padre, procediendo los agentes a la detención de su madre por los hechos que motivaron la actuación policial.