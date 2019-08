El Ayuntamiento mejorará las condiciones del antiguo Cine Andalucía

El teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha confirmado que el espacio abierto ubicado en el antiguo Cine Andalucía, no se abrirá hasta corregir lo que ha calificado como una chapuza por los problemas de seguridad e higiene que presenta. Se trata de un solar de 1.700 metros cuadrados que remodeló el anterior gobierno local con una inversión de 108.000 euros.

Ahora, el presidente de la Gerencia lamenta que el espacio no reúne las condiciones adecuadas para salvaguardar la seguridad de niños y mayores, además de unas malas condiciones higiénicas por las características del piso. "No vamos a abrir esto mientras esa gravilla esté ahí, por un problema de higiene y de seguridad. Si esto es un espacio para recreo, para práctica deportiva y para disfrute de los vecinos, no se puede abrir con esta arena. Si aquí se cae alguien, se deja ahí la rodilla. Es una gravilla que puede poner en riesgo la integridad de la salud de las personas. En cuanto a la higiene, los técnicos nos dicen que si a esto le sumamos los perros... a ver quién lo limpia", afirmó Salvador Fuentes.

El Ayuntamiento pondrá albero en todo el solar y además de instalar unos toldos que den sombra y que sustituyan la actual estructura, que ha calificado de insuficiente. "Hay que quitar el sombrajo este y si no lo quitamos, a ver qué solución le damos porque este sombrajo no aguanta dos tormentas. Y ha costado una pasta", concluyó Fuentes.

Fuentes, junto a vecinos de la zona / Cadena Ser

Por último, el teniente de alcalde ha confirmado que se reunirá con los vecinos para ver la posibilidad de dejar el solar completamente abierto, eliminando las vallas actuales y ganando ese espacio para el barrio de San Pedro.