Guardias civiles denuncian que los cuarteles gallegos no abren todo el día

Las asociaciones de Guardias Civiles no descartan retomar las movilizaciones si el gobierno central no cumple con los compromisos pactados. La equiparación salarial es la reclamación esencial, pero tambien la modernizacion del cuerpo y una mejor organización de los recursos, tanto humanos como materiales. La Asociación Unificada de Guardias Civiles pone el ejemplo de Galicia, en donde el 88% de los cuarteles no abren las 24 horas del día.

Denuncian que se dan situaciones en las que patrullas individuales cubren distancias de hasta 70 kilómetros. Así, dicen, no se puede garantizar la seguridad ciudadana.

El próximo 12 de septiembre todas las asociaciones de guardias civiles se reúnen en Madrid con representantes del Ministerio de Interior. Si no llegan a un acuerdo no descartan retomar las movilizaciones.