Anquela abre la puerta al Fabril

Juan Antonio Anquela ha confirmado en rueda de prensa su disposición a dar la alternativa a futbolistas del Fabril en el partido del domingo ante el Rayo. La falta de efectivos en defensa, donde Somma sigue renqueante y Nolaskoain sigue de baja tras su apendicitis, abre la puerta a jugadores como Mujaid. Preguntado sobre sus opciones para disfrutar de minutos en Vallecas, Anquela fue claro. "Así es. Y voy a estar tranquilo, porque están preparados para competir y jugar en este equipo tal y como han demostrado en pretemporada. Tiene nivel" zanjó el técnico. La participación de Somma está en entredicho. "Es el dilema, el golpe fue muy fuerte", manifestó un Anquela que confía en poder contar con el italiano.

Otra de las novedades en Vallecas podría ser Christian Santos. El venezolano está viendo puerta con facilidad y llama a las puertas de la titularidad. "La situación de Christian no ha cambiado para mí. Sus goles son muy importantes y puede tener su opción o de inicio o durante el partido porque se lo está ganando con su efectividad" manifestó el técnico blanquiazul. Un Anquela que reconoce que en tareas defensivas su equipo "está pasando problemas y tenemos que mejorar mucho respecto al último partido. Habrá cambios". Unas modificaciones en el once titular y que no afectarán al esquema del equipo.

Las novedades en el equipo inicial son obligadas, bien por lesiones o por situaciones como la salida sorpresiva de Pedro Sánchez esta semana. "Tenemos problemas de lesiones, en alguna posición tenemos bastante gente lesionada.. no me voy a quejar. No voy a poner excusas. Yo voy a muerte con mis chavales. Si se han ido unos, otros vendrán. Con los que están y los del filial estamos capacitados para competir. Luego el fútbol pondrá a cada uno en su sitio" afirmó el entrenador jienense. Lo que espera Juan Antonio Anquela es que los suyos no sean el equipo de la jornada pasada en El Alcoraz. "A mí no me gustó para nada la imagen de Huesca. La actitud es innegociable. Dejamos de hacer cosas que hemos hecho en otros partidos. No tuvimos la actitud necesaria".

El domingo, el Deportivo se encontrará a otro recién descendido de Primera. Un conjunto al que alabó el míster. "El Rayo es un equipo que juega muy bien al fútbol y propone mucho. Si a alguien le perjudica un campo estrecho es al Rayo Vallecano, propone desde el minuto cero. Ha estado cerca de ganar los dos partidos de liga".

Mercado

El técnico espera noticias de la dirección deportiva a modo de refuerzos. Unas llegadas que se deberían concretar en las próximas horas. El centro de la defensa y la banda son las prioridades para el entrenador. "Tenemos que buscar gente donde menos tenemos: falta alguien en banda, pero también hay otras posiciones que nos urgen más. Necesitábamos un central o un pivote, pero ahora tenemos claro que necesitamos un central".