APRAF y la Junta buscan una familia de acogida para 23 menores en Jaén

Este pasado viernes se presentaba en Jaén la campaña 'Sé mi familia. Cuento Contigo' que pretende fomentar el acogimiento familiar de menores. El salón de actos de la delegación de Igualdad y Políticas Sociales ha acogido esta presentación que han realizado miembros de la asociación APRAF en colaboración con la Junta de Andalucía. Actualmente, en Jaén se necesitan 23 familias para menores de 12 años, tal y como ha destacado el delegado del área, Antonio Sutil.

Menores que tienen una necesidad especial por estar en una situación de desprotección y que gracias a campañas como estas ven mejorar su día y a día y el futuro de sus vidas. Juan Antonio García Molina, presidente de APRAF, ha explicado que necesitan de forma urgente conseguir la solidaridad de familias que acompañen a niños en situación de dificultad y que necesitan seguridad, protección y afecto para conseguir un desarrollo pleno. Según García, aunque son muchas las llamadas que reciben, "solamente un 5% del total se materializan en una acogida".

En la cita han participado también las familias de acogida, que han contado su experiencia y la lucha que cada día afrontan contra las etiquetas que a estos menores se les colocan, entre ellas las de que son menores conflictivos. Padres y madres han negado que esto sea así y han explicado también como trabajan, por ejemplo, para preparar el momento de la despedida y que éste sea lo menos traumático posible.

Según apunta la Junta de Andalucía, en la provincia de Jaén hay en este momento 205 menores en acogimiento residencial, aunque no todos ellos están derivados para la búsqueda de una familia. En cambio, sí necesitan familias para acogimiento de urgencia, temporal o permanente 23 niños y niñas que aún tienen menos de 12 años porque se considera que el acogimiento residencial no es el más adecuado hasta su mayoría de edad. Actualmente, 44 niños jiennenses se encuentran acogidos por una familia con la que no tienen ningún parentesco.