Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD, respira aliviado tras saber que finalmente su equipo podrá comenzar la liga el próximo domingo en La Granja.

El cordobés cree que “es una gran noticia que todo se haya resuelto felizmente” y sostiene que “ahora lo que tenemos que hacer esa centrarnos en el plano deportivo que es muy importante”.

Gómez no tiene palabras de agradecimiento a todos los que han colaborado para que el club haya podido desbloquear los derechos federativos, “todo esto es digno de admirar, no me canso de agradecer las muestras de cariño que hemos recibido, no sólo de la gente del fútbol. Es un orgullo y una alegría que se haya podido arreglar todo”.

Especialmente agradecido por el gesto del Jerez Industrial de montar un partido benéfico que acabó siendo un éxito, “ha sido muy bonito y habrá que tenerlo en cuenta para un futuro. Si alguien nos necesita estaremos allí, seremos uno de los equipos implicados”.

Como no podía ser de otra manera, “mis jugadores tienen muchas ganas de competir, hemos trabajado muy bien en pretemporada y ahora es el momento de la verdad, de la liga. Nos enfrentamos a La Lebrijana, un buen equipo, que trabaja muy bien tácticamente, con gente de calidad”.

Juan Carlos Gómez no podrá contar para el debut de los azulinos en liga con Yeray que arrastra molestias en el tobillo e Israel con “una pequeña rotura en el aductor”.

El viernes y sábado de 10 de la mañana a 13 horas se podrán sacar las entradas anticipadas para el partido en la sede de la AX.