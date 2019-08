La Cultural rescinde a Mancebo y libera fichas

Adrián Mancebo se desligó este viernes de la Cultural tras varias semanas en la puerta de salida después de que José Manuel Aira le hiciera saber que no entraba en sus planes para la presente temporada. Ya lo hizo tras asumir el cargo en diciembre. Entonces, el mediapunta madrileño fue cedido al Celta B, pero ahora excinde su contrato (jugó 12 partidos de blanco). El club evita así un desencuentro de mayor calado si en sus planes estaba dejar al jugador sin ficha y gana espacio para cursar nuevas licencias. El siguiente objetivo será llegar a un acuerdo con Vicente Romero, que cumple su palabra de apurar el cierre del mercado si no eran satisfechas sus exigencias para desvincularse cuando su contrato expira en 2021.

En pleno carrusel de movimientos en la plantilla y en la antesala de la segunda jornada de liga, José Manuel Aira tiene manga ancha para hacer la convocatoria en la que podría tener cabida Aitor Fernández, pero no Gabi Gudiño, los dos últimos futbolistas en incorporarse al equipo. El argentino precisa de una puesta a punto física, pero el lateral Aitor está disponible y peleará con Juan Rodríguez por uno de los puestos más abiertos en el segundo once titular de la temporada.

El técnico berciano señaló ante los medios de comunicación que la intención del club es ceder a José Antonio Soler, con el que no cuenta para el presente ejercicio a pesar de ser uno de los fichajes de este verano. "Ahora no cuenta porque ha llegado otro jugador que nos puede aportar. Pasa en todos los equipos del mundo. No nos desprendemos de él porque creemos que nos puede dar el nivel", explicó Aira después de analizar la nueva estructura con cuatro laterales de diferente perfil. Sobre el coste del fichaje del boliviano Roberto Carlos dijo: "ni he leido la cifra ni me importa".

Y antes de que se cierre el mercado, la Cultural pretende realizar dos nuevas incoporaciones, tal y como reconoció Aira, que apuntó al centro de la defensa y al ataque. En la antesala del primer partido fuera de casa, marcó el camino a seguir: "en cuanto a nuestras ideas espero que no variemos mucho de hacerlo en el Reino o no. El Real Unión mantiene una base de las últimas cuatro o cinco campañas y le gusta el fútbol combinativo. No es tan directo como propuso el Amorebieta".