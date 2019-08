Puerta grande para Manzanares y Pablo Aguado, bronca para Morante

Excelente entrada la que volvió a registrar el coso de Santa Margarita en la corrida del 29 de agosto, la segunda y última de la Real Feria de San Agustín 2019. Encabezando el cartel Morante de la Puebla, que no convenció a la parroquia y recibió un gran abucheo tras recibir los tres avisos por no apuntillar a su primer toro. Tal fue la bronca que su segunda faena, más artística y que le valió para conseguir una oreja, no enmendó el enfado inicial del público.Si resultó triunfal la tarde para José María Manzanares, que obtuvo dos orejas en su primero y una en el segundo. Manzanares compartió "puerta grande" con Pablo Aguado, que tras cortar dos orejas a su primer toro pudo salir a hombros en la que fue su primera actuación en la plaza de Linares. En general, direron juego las reses de Nuñez del Cubilllo.

Este viernes 30 de agosto, desde las 12 horas, se reune el jurado del Trofeo Manolete, otorgado por el Ayuntamiento a la mejor faena de este 2019. En las próximas horas también las distintas peñas taurinas locales darán a conocer el veredicto de sus respectivos trofeos.