Eloy Jiménez : "Esperemos tener suerte y poder cerrar la plantilla"

Dispostos a sumar en casa o primiero máis tres da tempada. Así chega o CD Lugo a esta terceira xornada da Liga Smart Bank. "Queremos hacer bueno el punto de la semana pasada en casa. Jugaremos con muchísima intensidad y arropados por nuestra aficción. En definitiva, seguir la línea que yo creo está siendo muy positiva".

O adestrador amósase satisfeito co traballo semanal dos seus rapaces e agarda que mantendo a mesma actitude no campo, pronto chegarán as victorias. Sobre o rival: "Tiene buen juego exterior y tiene arriba gente poderosa en el juego directo. Son equipo equilibrado con buenos registros y tendremos que estar muy atentos".

Ainda que esta semana incorporaouse un dos seus tan reclamados refrozos, o centrol Marcelo Djaló, o míster fai fincapé en que hai que ainda hai que pechalo plantel. "Lo que más me preocupa es cerrar la plantilla cuanto antes. A ver si somos capaces de incorporar lo que se está esperando y si tenemos esa suerte haremos un equipo equilibrado".

Sobre a aliñación, pese a apostar por unha liña continuista nas dúas primeira xornadas avogando polo 4-4-2, mañá, di, decidirá se haberá cambios "que podría".