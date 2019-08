Mandiola: "Marcaremos un estilo propio para adaptarnos a las necesidades que nos exija el rival"

El Atlético Baleares regresa a su casa después de más de seis años. El Estadi Balear acogerá este domingo, si la FFIB autoriza la disputa del partido en las próximas horas, el encuentro contra Las Palmas Atlético a las 12:00 del mediodía. Este sábado los hombres de Manix Mandiola se entrenaran por primera vez sobre la hierba del Estadi y lo harán a puerta cerrada.

Manix Mandiola quiere hacer un arranque con victoria lo que supone "un poco más de presión para empezar, estrenar el Estadio y no queremos dar mala imagen". Asegura que "tenemos mucha ilusión de jugar en césped natural y que la gente se enganche. Para nosotros también es nuevo, es nuestra casa y estamos ante nuestra afición, que es lo más importante. Iremos entrenando ahí y haremos que sea nuestra casa. Tampoco conocíamos el campo del Langreo y ganamos".

Pero el retraso en las obras no ha molestado en ningún momento al entrenador vasco, afirma que "egoístamente nos iba bien porque en Son Malferit ganábamos siempre y habrá que adaptarse a nuestro nuevo feudo y que sea complicado para nuestros rivales".

La última novedad del conjunto blanquiazul ha sido el fichaje de Cervero y que será presentado en los próximos días: "Cervero es el mejor para nosotros si viene, los nuestros son los buenos. Cervero ha tenido años buenos en Segunda B, el buen Cervero puede ser un fenómeno, no se les olvida el olfato de gol a gente como Nino, Rubén Castro o él. Si se acerca a su mejor versión nos aportará cosas", remarca Mandiola.



Respecto al número de fichajes, Manix asegura que "con lo que tenemos y menos que tuvimos ganamos a domicilio, no hay excusas para este domingo, a lo largo de la temporada puede haber bajas. De momento estoy contento con lo que tengo. Borja San Emeterio llega para jugar de lateral derecho justo de forma, tras la lesión de Luca y Pedro Orfila. Todas las líneas están cubiertas".

El debut en el Estadi Balear será contra Las Palmas Atlético: "Este equipo le ha ganado al Ibiza y eso me dice mucho, porque el Ibiza tiene muy buenos jugadores. Tocará correr. Seguiremos haciendo lo que sabemos, con toda la humildad del mundo, nos adaptaremos al estilo de juego de nuestros jugadores. El otro día ganamos con posesión en el primer tiempo, cosa que no hicimos el año pasado", señala el míster y afirma que "tenemos jugadores de otro perfil, que manejan la pelota y no son tan agresivos pero marcaremos un estilo propio para adaptarnos a las necesidades que nos exija el rival".