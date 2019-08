Cambios en el once del Real Murcia ante el Algeciras

El Real Murcia se estrena esta temporada en Nueva Condomina contra el Algeciras este domingo a las 18:30. Partido en el que se marcará la sintonía como local de un Murcia que va a por los tres puntos con la sensible duda de Chumbi, que podría sufrir un esguince en el tobillo que este viernes tiene hinchado por una torcedura.

El que seguro que no estará contra el recién ascendido equipo andaluz es Antonio López, que volverá a entrenar con el equipo el próximo lunes con la mente puesta en Córdoba. Para esta segunda jornada, confirmó Adrián Hernández, habrá modificaciones en el once respecto a Cádiz: "Habrá algún cambio, todas las semanas serán así. Yo veo esto como un concepto colectivo, no lo veo como individual y según necesidades haremos el once".

Cambios en un once para dar más fuerza a un Murcia que, según el técnico murciano, tendrá que participar en una "lucha de poder". No le gusta tener que enfrentarse a otro recién ascendido al que compara con el Yeclano porque ha mantenido el bloque con el que consiguió el ascenso a Segunda B. Un equipo "sin nombres pero con hombres" que peleará de inicio a fin.