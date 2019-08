UCE Palencia calcula que la vuelta al cole supondrá a las familias 885 euros por hijo

Un año más los más pequeños de la casa iniciarán el curso escolar, y se reincorporarán a las aulas. La vuelta al cole supondrá a las familias una media de 885 euros por hijo, lo que supone un incremento del 1,73% respecto al año pasado. Ante esta situación la Unión de Consumidores de Palencia, ha analizado el coste de la misma en la enseñanza obligatoria para los dos tipos de centros escolares existentes en nuestra provincia: públicos y concertados. Para ello se han tenido en cuenta los elementos principales que entran en juego en el inicio del curso escolar y en concreto los libros de texto, y el material escolar.

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR

A pesar del programa de la Junta de Castilla y León Releo Plus 2019-2020, la Unión de Consumidores de Palencia, ha constatado un mercado secundario de libros de segunda mano. Ante dicha situación el Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, ha declarado que se deberá de incrementar el importe de las ayudas para la adquisición de los libros de texto, y se fomentará el Programa de Reutilización Escolar de Libros Texto, «RELEO», para centros públicos de enseñanza obligatoria de la Comunidad de Castilla y León.

La finalidad de este Programa es la creación de bancos de libros de texto en centros docentes públicos de Castilla y León, que impartan niveles obligatorios de enseñanza. A los efectos de este Programa, los bancos de libros de texto estarán compuestos por los materiales impresos, no fungibles, que los centros docentes, en desarrollo de los contenidos establecidos en la normativa

vigente, hayan seleccionado para su utilización en el curso escolar. No formarán parte de los bancos de libros de texto los correspondientes al primer ciclo de educación primaria, por no ser susceptibles de reutilización. Por el mismo motivo no se incluyen aquellos materiales no reutilizables asociados a libros de texto.

La participación en el Programa será preceptiva para los centros que así se determine y voluntaria para el resto, una vez informado el claustro de profesores y con la aprobación del Consejo Escolar.

AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO.

Por parte de los padres se ha de tener en cuenta que la ayuda de libros de texto, incorpora como criterio favorable para la concesión de dicha subvención, el depósito de los libros de texto a la finalización del curso escolar por parte de las familias de los alumnos para su reutilización posterior en casos de necesidad.

AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DIGITALES. (TABLETS)

El curso pasado 2018-2019, la Consejería de Educación, convoca ayudas dirigidas a la adquisición de dispositivos digitales (tablets) para su utilización por el alumnado que curse Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León. La convocatoria se produce en el mes de noviembre de 2018 y el plazo para presentar la solicitud fue de 15 días hábiles. En este momento no hay constancia que se vaya a convocar próximamente, por lo que hay que estar pendiente.

POR LO QUE ESPEREMOS QUE LA CONSEJERÍA no se olvide de convocar dichas ayudas, pues algunos de los colegios de nuestra capital y provincia utilizan dichos dispositivos digitales para la enseñanza.

COMEDOR ESCOLAR.

El comedor escolar es un servicio complementario de carácter educativo que se ofrece, con carácter general, de octubre a mayo pudiéndose ampliar esta prestación a los meses de junio y septiembre cuando así lo acuerde por mayoría el consejo escolar del centro; de esta manera se contribuye a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.

AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR.

En el presente caso se establecen por la consejería una serie de ayudas para el comedor escolar del curso 2019-2020, y que van desde la gratuidad total hasta el 50% del coste económico del comedor escolar. Por lo que es preciso consultar con el centro educativo y en cuanto a las nuevas matriculaciones se podrán tramitar en el mes de septiembre.

UNIFORMES

Como otros años, entre los gastos contabilizamos el uniforme, dado que ya varios colegios de nuestra capital han optado y siguen optando por la implantación de los mismos.

Una vez más UCE-Palencia, se muestra en contra de dicha práctica, pues entiende que este uniforme supone un coste añadido a las familias, dado que no se tiene en cuenta la posibilidad de poder comprar la ropa de los escolares en periodos de rebajas, y además porque en todo caso las familias año tras año deberán de comprar un nuevo uniforme, en primer lugar porque el mismo estará demasiado usado, o quedará en todo caso pequeño, y además deberán de comprar el doble de ropa, pues si se manchan durante la semana, el menor debe de tener un recambio para poder acudir al día siguiente al colegio.

Con el uniforme se limita que las niñas puedan elegir libremente entre faldas y pantalones, pues, aunque dicha opción se da en los colegios, si los Padres quieren que sus hijas puedan optar por dicha opción o falda o pantalón, les supone un incremento en sus costes, pues deben de comprar ambas prendas, lo que en definitiva, y para evitar una discriminación en los centros escolares, en la práctica las niñas irán todas con faldas a sus respectivos centros escolares.

Por otro lado, la compra de dichos uniformes en muchas ocasiones sólo se puede realizar en un único establecimiento, monopolio que en la actualidad tiene una gran superficie, lo que supone un ataque al libre mercado.

ESTE AÑO UCE-PALENCIA Y UNA VEZ MÁS SE HA PODIDO CONSTATAR UNA BAJADA EN LAS VENTAS DE UNIFORMES NUEVOS, y se ha generalizado la venta entre particulares de uniformes de segunda mano, con el fin de poder sacar partido a las prendas que se quedan pequeñas, debido al crecimiento de los menores de la casa.

DESCUENTOS, NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE

En algunos establecimientos se hacen determinados descuentos, bien directamente, bien en vales o bonos para material escolar, con tarjetas de compromiso y de permanencia etc... El consumidor, debe de estudiar con detenimiento si interesan estos descuentos o la comodidad de obtener los libros de forma más directa y cómoda.

A veces puede ser contraproducente, sobre todo si para adquirir los libros hay que desplazarse a otra ciudad. En cualquier caso, UCE PALENCIA ACONSEJA recoger todos los libros a la vez y no aceptar recogerlos por entregas, ya que muchas veces se va todo el ahorro en costes de desplazamiento y determinados establecimientos, en especial los Centros Comerciales, lo hacen con la intención de incrementar con ello las ventas de otros productos, aprovechando las diferentes visitas a recoger los libros.

GASTOS DE ROPA, BATA Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Todos los centros escolares de infantil exigen “babi” a sus alumnos, y en algunos centros de primaria se exige también, el coste de la misma oscila entre los 18,50 euros y 38 euros, por lo que calculamos una media de 27 €.

Los escolares que no llevan, se hace necesario equiparles de ropa adecuada como faldas, pantalones, jerséis, polos, camisas, calcetines, abrigo o cazadora y zapatos, para lo que hemos hecho un cálculo medio, basado en diferentes precios, modelos y tallas, que nos da un total junto con el BABI de 190 €. ESTE GASTO SI NO ES UN UNIFORME, SE PUEDE Y DEBE DE REALIZAR A LO LARGO DEL AÑO, y en todo caso aprovechando la adquisición a un precio más bajo en los periodos de rebajas.

Para el caso que no sea obligatorio el uniforme se sustituye el mismo por otra ropa que supone que los precios sean más bajos debido a que la misma se puede adquirir a un menor coste e incluso en los periodos de rebajas.

A todo ello hay que añadir el equipamiento deportivo: chándal y zapatillas, que supone entre los 280 € para un colegio concertado, pues la ropa deportiva lleva el escudo del centro, y hay que comprar polos de manga larga y de manga corta, y unos 220 € para el caso de los colegios públicos. Para este cálculo se han tenido en cuenta los precios de marcas (muchos niños las exigen a sus padres) y otros más baratos, incluso de “mercadillos”. Las diferencias son enormes entre unos y otros, pues la misma oscila entre los 50 € y los 300 €.

La Unión de Consumidores de Palencia, pide una vez más la GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES ESCOLARES, entendiendo que la enseñanza obligatoria debería ser totalmente gratuita, sin coste alguno para los padres, y UN AÑO MÁS NOS OPONEMOS A LA SUBIDA DEL IVA en el material escolar, solicitando su reducción, pues no se debería de gravar la enseñanza obligatoria con dicha subida de impuestos.

CONSEJOS

Como todos los años la Unión de Consumidores de Palencia lanza los siguientes consejos a tener en cuenta.

1. Hacer una lista con aquellos artículos que realmente sean necesarios e intentar aprovechar los que ya se tienen de otros años.

2. Escalonar las compras en la medida de lo posible, especialmente la ropa, por ejemplo, en rebajas. (Este es uno de los motivos, entre otros muchos de oposición al uniforme en los centros)

3. Comparar precios es una regla básica para encontrar artículos a precios ventajosos, pero no hay que dejarse llevar sólo por las ofertas que recogen los folletos publicitarios.

4. No dejar la compra de material escolar para los últimos días.

5. No comprar todo el material a la vez en el mismo establecimiento, ya que puede haber variaciones de precios de unos lugares a otros.

6. Hay que ser reflexivos, valorar el material del que se dispone en casa (bolígrafos, pinturas, mochilas, lápices, etc.) y no “comprar por estrenar” o hacerlo de forma impulsiva.

7. No hay que dejarse llevar por los deseos del menor, al que además hay que inculcar valores como el respeto y la conservación de sus útiles de trabajo (libros, ropa escolar, cuadernos, etc…).

8. No es obligatorio comprar los libros de texto o el material escolar en un establecimiento o en un colegio determinado. Si se lo imponen pueden denunciarlo. Se puede contemplar la posibilidad de comprar, si sirven, los libros de años anteriores de familiares, amigos, etc.

9. Conviene estudiar si las promociones, tickets de descuento, vales, etc., realmente compensan y son interesantes.

10. Optar por las marcas blancas, en el caso de la ropa, puede reducir casi un 30% el gasto total, lo mismo ocurre con otros artículos, como las mochilas. Hay que tener en cuenta que los pequeños están en edad de crecimiento y la ropa no les sirve de un año para otro, por lo que debe elegirse ropa con bastante amplitud.

Se recomienda huir de las marcas o de los productos escolares con recursos publicitarios. Numeroso material escolar utiliza personajes del mundo de la animación, de la televisión o del cómic para promocionar su venta. Este tipo de recursos de marketing suponen un incremento del precio del producto final puesto que el consumidor debe asumir los costes de derechos de autor y de promoción publicitaria en medios. Las “marcas blancas” abaratan hasta un 30% el importe de la factura final del material escolar.