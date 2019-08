¡Viva San Antolín! ¡Viva Palencia! ¡Viva el Baloncesto!

Nada, ni la histórica pitada dedicada al alcalde, pudo enturbiar el sentido pregón que el ex jugador del Palencia Baloncesto, Urko Otegui, ofreció a todos los palentinos congregados en la Plaza Mayor en el que ha querido agradecer y devolver gran parte del cariño recibido por él y por su familia a lo largo de los años que han pasado en nuestra ciudad y con el que han comenzado de forma oficial las Fiestas y Ferias de san Antolín 2019.

Otegui, que comenzó su alocución recordando los años pasados en Palencia, su llegada, siendo muy joven y rememorando todo lo aquí aprendido así como el nacimiento de sus dos hijos y sus primeros años de vida, siempre ligados a la que ya consideran su casa y lo difícil que les resultó la partida. "Oír corear mi nombre en el Pabellón, toda la gente que me paraba por la calle para mostrarme su cariño, los peques que me saludaban cuando llegaba al colegio a llevar a mis hijos… todo eso son cosas que no se pueden olvidar y que hicieron que me fuera tan complicado decir adiós a esta ciudad que siempre será mi hogar."

Ha pedido también a la afición y a la ciudad mantener el apoyo al Palencia Baloncesto y al resto de los deportes, con especial incidencia al deporte base por ser una de las mejores formas de inculcar valores en los más pequeños. Ha hecho un paralelismo entre las fiestas y los tiempos de un partido de baloncesto: "Durante el primer cuarto, vamos entrando en el juego con los pasacalles con los gigantones y cabezudos, llevando a los peques al tragaldabas o visitando la feria de artesanía.

En el segundo período, cuando estamos aún frescos,es momento de pasear por el mercado medieval, acudir a cualquiera de los torneos deportivos que se organizan o disfrutar de la gran variedad de conciertos que acoge la ciudad estos días.

No podemos dejar de aprovechar un tiempo muerto para ver la Muestra de Artistas de Calle que llenan las calles de magia. En el descanso del encuentro es un buen momento para reponer fuerzas e irse de tapas en alguna de las casetas de la Feria de Día que estarán instaladas en el Salón y en Pío XII.

En el tercer cuarto, con ya gran parte del esfuerzo realizado, pero aún con fuerzas para continuar, visitar Expoaire, la Feria del Libro o el ciclo de conciertos Palencia en Negro se me antojan grandes opciones. En el último acto del partido, ya cansados, pero con las mismas ganas del principio, no podemos dejar de dar un paseo por el recinto ferial o por la concentración de coches clásicos que ya llega a su vigésimo primera edición. El partido concluye con el sonido de la bocina, o lo que es lo mismo, las fiestas terminan con la tronada final que se celebra el último día en el parque del Salón."

Ha finalizado reconociendo la labor y entrega de las peñas en estas fechas tan señaladas y ha hecho un llamamiento a los palentinos para que disfruten de sus fiestas patronales. Un pregón redondo que ha sido recibido con enorme cariño por parte del público.