Geroa Bai denuncia que Maya les impida contar con sus dos concejales

Geroa Bai denuncia que el alcalde Enrique Maya no haya convocado un pleno extraordinario para tramitar la baja de la ex concejala, ahora consejera, Itziar Gómez, como pidieron desde Geroa Bai, PSN y EH Bildu.

Patxi Leuza, concejal de Geroa Bai, explica: “Parece ser que el señor Maya no ha tenido a bien. Además, ya nos comunicó verbalmente que no lo veía bien y que no lo iba a hacer, no sabemos por qué no lo veía bien… no sé si prefiere que haya un pleno en el cual estén solo representados 25 de los 27 concejales, y además, cambiando las mayorías salidas democráticamente de las elecciones de mayo”.

El alcalde tiene 15 días laborables para poder convocar el pleno, si no la convocatoria sería automática, por lo que se prevé que sea después del pleno ordinario que se celebra el 5 de septiembre. Por lo tanto, según explica Leuza, Javier Leóz, quien va a sustituir a Gómez, llegaría después del primer pleno.

Un mandato donde Geroa Bai tiene una máxima: "ni un paso atrás". “El riesgo de volver al pasado este nuevo mandato es ya un hecho, con acciones e intenciones del alcalde Maya opuestas al de las ciudades europeas en términos de sostenibilidad, movilidad, entornos, transición energética, igualdad y sociedades abiertas y plurales”, explica Leuza.

Retrocesos que ejemplifica en acciones como sería la vuelta del vehículo a Pio XII o al centro de la ciudad.