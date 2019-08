Pablo Cortés pone sensatez en el Salamanca CF: evita hablar del ascenso como un objetivo

Este viernes ha comparecido por primera vez en una previa de Segunda B con el Salamanca CF Pablo Cortés, técnico actual del conjunto de la categoría de bronce que, no obstante, no podrá sentarse en el banquillo este sábado en Amorebieta puesto que aún no ha tramitado el club su ficha, después del despido de Chiquimarco.

Durante la rueda de prensa de previa de la segunda jornada de Segunda B, ha confirmado que Amaro se encuentra disponible para jugar en el País Vasco, que Ubis sigue siendo baja, y también ha hablado de la seguridad defensiva que muestra el Amorebieta, conjunto que empató a uno ante la Cultural Leonesa.

Además, desde la Cadena SER hemos aprovechado para plantearle al técnico cuál es el objetivo definitivo de cara a la temporada... y Cortés ha tirado de sensatez para rebajar las expectativas y asentar los pies en el suelo. Ha evitado, directamente, pronunciarse sobre 'ascenso', y prefiere centrarse en lo que suceda cada fin de semana.

No obstante, esto contrasta con lo planteado por el miembro de la dirección deportiva del Salamanca CF, José Luis Trejo, y por el presidente institucional, Ulises Zurita. Así hemos detallado en SER Deportivos Salamanca cómo, cronológicamente, se ha desarrollado la situación.