Sollazo: "Es una gran oportunidad para demostrar mis cualidades"

El Delteco Gbc sigue presentado a sus nuevos jugadores para el nuevo proyecto de Marcelo Nicola en la Leb Oro. Hoy ha sido el turno del alero italo-americano Adam Sollazzo en la academia Lacunza de Donosti, colaborador del equipo.

Al acto han acudido además de representantes de la academia Lacunza, el consejero del Gipuzkoa Basket, Borja Gomez quien ha remarcado las palabras que dijo ayer el presidente Nacho Núñez, “ esperamos que crezca individualmente para permitirnos luego crecer colectivamente”. Le ha pedido a Sollazzo que tenga actitud y se esfuerce para dar el máximo rendimiento al Club.

A continuación, ha respondido Adam Sollazo a las preguntas de los medios de comunicación:

Primeros entrenamientos:“Todo el mundo se está adaptando muy bien, tenemos un buen espíritu de equipo y el entrenador está haciendo un buen trabajo para que nos compenetremos. Es como si ya nos conociésemos. Hemos estado cada día, cada minuto, juntos esta semana. Ya somos como una hermandad. No es algo habitual, a veces suele llevar un mes llegar a este punto, pero este ha sido un equipo muy fácil para compenetrarse”.

Liga nueva en España:“Cuando decidí venir a Europa, todo el mundo me dijo que España era el mejor sitio para mi tipo de juego. Es una gran oportunidad para probar una nueva competición y demostrar mis habilidades. No conozco mucho sobre la Liga. Es algo bueno, estuve 5 años en Italia y la gente ya me conocía, sabía cómo jugaba. Ahora yo no conozco a los rivales pero me gusta porque ellos tampoco me conocen a mí. No me gusta pensar tanto en los rivales, me centro en mí y en mi equipo”.

Retos personales:“Cada liga a la que voy sólo quiero ayudar al equipo y hacer lo que el entrenador me pida. Dar lo mejor de mí para aportar al equipo”.

Jugador con un rol polivalente:“Puedo jugar en distintas posiciones. De ‘1’, ‘2’, ‘3’, incluso a veces de ‘4’”, ha explicado en un acto que ha tenido lugar en la academia Lacunza. “Puedo hacer un poco de todo. Puedo pasar, tirar, rebotear… Creo que soy un jugador completo, un todoterreno”.

Reto prioritario inicial:"Ahora mismo, como equipo, el objetivo es mejorar cada día, unirnos como grupo”, ha comentado sobre las aspiraciones del Gipuzkoa Basket en la competición. “Quizá cuando avance el año hablaremos de metas más concretas pero ahora el objetivo es ser mejores cada día”.