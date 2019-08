La deuda del Ayuntamiento de Tarancón el 31 de diciembre de 2018 era de 1.740.700 euros

La deuda viva del Ayuntamiento de Tarancón a 31 de diciembre de 2018 era de 1.740.700,60€. Así lo anuncio el alcalde de Tarancon, Jose Manuel López Carrizo, en el pleno ordinario del mes de agosto celebrado este jueves. Una deuda de la que asegura que tal y como indicó en campaña electoral "el resultado de la liquidación de 2019 dará como resultado deuda 0 y en positivo”.

El portavoz popular, jose Manuel Salas, por su parte aseguró que esa deuda no es la que corresponde con los datos del Ministerio de Hacienda, puesto que los datos que aparecen son de una deuda de más de 13.000.000 millones de euros".

Antes estas afirmaciones desde el grupo socialista han asegurado que el portal del tribunal de cuentas está por actualizar pero que próximamente se publicarán los datos reales que muestran que el ayuntamiento finalizará el año con deuda cero incluso con superávit.

Por otro lado, el grupo popular ha solicitado presentar una moción de urgencia en relación al camino que une Tribaldos y la Ermita de Riánsares que la Diputación Provincial ha revocado, el portavoz popular Jose Manuel Salas ha justificado la urgencia asegurando “que es un dinero que ya estaba aprobado para esas infraestructuras y se ha revocado".

Una sesión que ha rechazado la “urgencia” por lo que no se ha debatido la moción del Grupo Popular.Por parte del grupo socialista, Lorena Cantarero, ha señalado que esa revocación se debe a que "este proyecto se aprobó con un gobierno en funciones del Partido Popular en un pleno tras las elecciones municipales" y desde el gobierno socialista actual "no se quiere comprometer con una cantidad de dinero tan grande, como son 13.000.000 de euros" puesto primero tienen que estudiar cada proyecto, pero "no se ha echado nada para atrás".

Y en el mismo pleno, se ha votado la aprobación de la Cuenta General de 2017, un punto del cuál han votado en contra PP y Vox e IU se ha abstenido, aprobándose con los votos del equipo de Gobierno socialista.

Otro de los puntos del pleno ha sido la aprobación del “trámite administrativo” relacionado con el cambio de denominación del Colegio Ruiz Jarabo por el Colegio de Infantil y Primaria Duque de Riánsares, en aplicación de la ley de Memoria Histórica 9 años después de esa modificación.

El portavoz del grupo popular, José Manuel Salas, justificaba su voto” en contra” en base a la posición de la formación política sobre a la ley de Memoria Histórica. David Borja, de Vox, señalaba que es “algo que tuvo que hacerse hace 9 años y no ahora". Además, explicaba su voto en contra por considerar que Francisco Ruiz Jarabo (Ministro de Justicia durante el primer gobierno de Franco) fue un personaje ilustre de la localidad. Escucha aquí las valoraciones de cada grupo político: