El Presidente de la Cámara de Comercio de Valencia no ve motivos para la alarma en la economía

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, no ve motivos para el alarmismo en la economía. Para Morata los datos reales demuestran que "no ha sido un mal verano para el turismo" porque los visitantes nacionales han suplido a los internacionales. Tampoco han ido mal las exportaciones ni el consumo que, aunque no han crecido considerablemente, se han mantenido.

El también Presidente de la Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, que se ha reunido este viernes con el President de la Generalitat y otros miembros destacados de la economía valenciana, pide huir de los discursos y las noticias sobre la mala marcha de la economía, pero consideraría positivas establecer medidas para mantener el crecimiento y crear empleo.

El Presidente de la Cámara de Comercio de Valencia se opone a la tasa turística en la Comunitat y llama a evitarla, para no complicar más el sistema tributario. Morata cree que, en todo caso, debería ser una medida consensuada con todo el sector turístico, que es el que debería decidir dónde se invierte el dinero recaudado para la promoción del turismo.

Morata cree que la falta de gobierno estatal es una mala noticia para la economía, que necesita estabilidad para desarrollar su actividad. Recuerda que es importante ejecutar el presupuesto que se aprueba, y considera nulas las inversiones en infraestructuras necesarias como el Puerto de Valencia.

A favor de la ampliación del puerto

El Presidente de la Cámara de Comercio de Valencia está a favor de la ampliación del Puerto de Valencia porque, recuerda, crearía puestos de trabajo y favorecería el crecimiento de la economía. José Vicente Morata considera fundamental cumplir con todos los requisitos medioambientales, aunque insiste en que es "necesaria" esa nueva ampliación del recinto portuario.