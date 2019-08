La Consejera de Sanidad no concreta sus planes para reorganizar la atención primaria

La Consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha vuelto este viernes a Zamora, para reunirse con responsables sanitarios y representantes de las zonas básicas de salud de la provincia.

Una visita en la que no ha concretado cuáles son sus planes para reorganizar la atención primaria. No habla claramente de cierre de consultorios, pero dice que en Sanabria habrá que estudiar si se pueden mantener tantos abiertos. Lo que sí afirma de manera tajante es que no habrá más médicos, porque ya tocamos a muchos más facultativos por paciente que la media regional, aunque reconoce también las especiales circunstancias de envejecimiento y dispersión de la población. O sea que sigue escuchando la consejera, y las primeras medidas no las presentará hasta mediados de septiembre.

Un encuentro en el que la consejera ha admitido que no se puede seguir funcionando a base de planes de contingencia como los de este verano. Hay que planificar más a largo plazo, disponiendo los recursos de la mejor manera y sopesando si todos los consultorios se pueden mantener. Como ya insinuó en Alcañices, parece que Verónica Casado apuesta por puntos de atención intermedios mejor dotados, y atención médica a demanda.