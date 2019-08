Vada y James, los dos Valentines

Dos nuevas caras del nuevo proyecto rojiblanco de Turki Al-Sheikh a escena. El director general del Almería, Mohamed El Assy, ha presentado al centrocampista argentino Valenín Vada y al central nigeriano Valentine James en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos como nuevos jugadores del Almería 2019-2020.

Valentín Vada

Centrocampista argentino de 23 años de edad y 1,75 de altura, fue el octavo fichaje del nuevo Almería para la actual temporada 2019-2020. Recordar que el Almería lo firmó por cinco años haciendo así una gran apuesta por el jugador para que sea una de las piezas importantes de su proyecto de presente y de futuro.

Estaba jugando en la Ligue 1 de Francia. Se formó en las bases del Girondins de Burdeos, pasando por los equipos sub-19, filial y absoluto, con el que incluso compitió en Europa.

El jugador ha dicho en su presentación que: "El Almería me ha vendido muchas cosas para firmar cinco años en el club almeriense. El esfuerzo del Almería ha sido muy grande y por eso estoy aquí. Siempre he jugado atrás del atacante, pero en Francia jugué de 8. No tengo una posición preferencial en el centro del campo. Me ilusiona el proyecto, el objetivo es subir a Primera División, pero no será fácil. Se ha llegado una muy buena plantilla. Hay mucho que mejorar, pero estamos en el buen camino. Hay un gran proyecto en el Almería, debemos adaptarnos todo a la categoría".

Valentine James

Central de 20 años de edad y 1,94 de altura. Llegó cedido por el Galatasaray con opción de compra. Es internacional con Nigeria y fue el séptimo fichaje del nuevo Almería.

Valentine James Ozornwafor nació el 1 de junio de 1999 en Nigeria, por lo que acaba de cumplir 20 años, y este mismo verano fue fichado por equipo de la máxima categoría de fútbol de Turquía. Lo adquirió del Enyimba Aba nigeriano. Es un central zurdo de gran envergadura con casi dos metros de altura.

El nuevo central rojiblanco, que domina muy poco el español, dijo: "Soy muy feliz de estar en el Almería, la Liga española está muy desarrollada y quiero ayudar mucho a mis nuevos compañerps. Estoy en el sitio correcto, quiero darlo todo. Solo pienso en el día de hoy, no en el mañana. Sé que han pasado varios jugadores de NIgeria por el Almería y demostraron ser muy buenos, pero yo soy Valentín James. Voy a dar lo mejor de sí mismo en el Almería".