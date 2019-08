El empresario Salvador Cortés dice que un "cúmulo de circunstancias" ha provocado la supresión de los festejos taurinos para la Feria

El empresario taurino Salvador Cortés interesado en organizar los festejos en la Feria de Septiembre en honor a San Eufrasio, en una entrevista a SER Andújar, ha declarado que la supresión de los eventos taurinos se ha debido, en sus palabras, a un cúmulo de circunstancias que han imposibilitado que se celebren a pesar de los numerosos intentos realizados por las partes implicadas. Asegura que las conversaciones con el Ayuntamiento fueron fluidas y donde hubo predisposición por parte de la Administración local hasta el punto de llegarse a un acuerdo económico. “No es lo que uno quisiera, pero si es verdad, que es de agradecer que el Ayuntamiento se haya involucrado poniendo sobre la mesa una pequeña cantidad económica que se agradecía”, ha matizado.

Cortés ha asegurado que tras reunirse con los ganaderos y toreros la iniciativa seguía adelante, pero faltaba el factor plaza. El empresario se reunió con el propietario del coso iliturgitano que mostró, como ha dicho, buena actitud pero no llegaba aceptar lo que se le podía ofrecer. “Le comenté que había una cuantía importante y que peor es no coger nada. Además, le pedí que cerrara el acuerdo para que los vecinos no se quedasen sin feria taurina. Le hice ver que siendo de fuera de Andújar y de la posibilidad que había de que pudiera perder dinero, los locales deberían de amoldarse a la situación actual. Así pues, por circunstancias, se ha quedado la Feria de Septiembre sin toros y no por ganas”, ha esgrimido.

El empresario taurino ha comentado que en una primera conversación con el propietario, "éste se relajó de lo que él pretendía al principio, pero no se podía llegar a esa cuantía dado que tras hacer mis cuentas no podía hacer frente a unos costes tan elevados". Es por lo que se dio por finalizada la relación en buena armonía entre todos los interesados. “Lamento enormemente que la Feria y la ciudad de Andújar se haya quedado sin festejos taurinos teniendo presente la gran tradición que existe en el municipio”, ha puntualizado.

Las negociaciones se llevaron a cabo en un corto intervalo de tiempo- en menos de un mes- para la organización de una corrida de toros mixta y un espectáculo al día siguiente, por lo que, como ha remarcado, la premura también ha sido un inconveniente.

Finalmente, Salvador Cortés ha anunciado que para el mes de marzo volverá a retomar las negociaciones con el propietario de la plaza de toros y con el Ayuntamiento para intentar organizar un festejo taurino en el centenario coso iliturgitano.