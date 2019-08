Pasión por Manuel Carrasco

Ser las primeras de la fila: ese es el objetivo fundamental para las fans que esperan a las puertas del Auditorio Municipal de Daimiel. Lo hacen por ver a su ídolo, Manuel Carrasco, que actuará este viernes 30 de agosto a las 22:00 horas con su gira 'La Cruz del Mapa'.

Cruces en el mapa, precisamente, es lo que estas seguidoras van haciendo en la lista de conciertos que las guían a lo largo y ancho del país con tal de ver a su cantante favorito lo más cerca posible.

La ceremonia de hacer cola desde el jueves a las cinco de la mañana -que fue cuando llegaron- no es nada fácil, horas de espera, altas o bajas temperaturas según la temporada, el aseo,... y sobretodo, guardar un orden de llegada riguroso. Para esto último, hasta se marcan con rotulador números en la piel para que quede bien claro.

Estas fanáticas del artista onubense admiten que, aunque no son comprendidas entre la gente que las rodea "mi madre me dice que para qué voy a tantos conciertos si son las mismas canciones y el mismo hombre, pero no lo entienden", seguirán con su ruta. Ellas mismas nos lo han contado a Cadena SER, aquí puedes escucharlo: