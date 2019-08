Carrión: "Hay que ser fuertes, pensar que tenemos todas las posibilidades de ganar y ser competitivos"

El Numancia buscará este sábado ante el Mirandés (18.00 h. en Los Pajaritos) un triunfo que le permita estrenar su casillero de puntos y abandonar el farolillo rojo de la clasificación que ocupa tras dos jornadas de competición y sendas derrotas. A pesar de la situación clasificatoria, Luis Carrión, entrenador rojillo, es optimista y confía en aquello de que “a la tercera, va la vencida”. “Tenemos mucha ilusión puesta en este partido, muchas ganas y tenemos la necesidad de conseguir los tres puntos, sabiendo que esto es muy largo. Pero he visto el equipo bien y creo que lo vamos a conseguir”.

Eso sí, obviamente, Carrión no está contento con el inicio liguero. “No me gusta este arranque, esperaba mejores resultados. Pero no tengo un grado de preocupación alto. Soy una persona muy positiva y creo que tenemos todas las posibilidades del mundo de ganar al Mirandés. Hay que ajustar algunas cosas, claro, no hemos estado bien en algunos detalles… Creo que ante el Alcorcón es un partido en el que estando mal nosotros, como mínimo tenemos que empatar, en mi opinión. Y el otro día en Tenerife igual si no nos meten el gol de estrategia… Nosotros sabíamos que el Tenerife se iba a poner nervioso a partir del minuto 60-70 si el resultado no les era favorable y hubiéramos tenido oportunidades… Hay que ser fuertes y pensar en que mañana viene un equipo que está muy bien trabajado, que es un buen equipo, pero que tenemos todas las posibilidades del mundo ganar y hay que ser competitivos”.

Para ello, Luis Carrión mantiene las bajas de Néstor y Admonio, lesionados, mientras que el serbio Zlatanovic tampoco estará, por cuestiones burocráticas en su país, mientras que Nacho y Escassi podrían volver, recuperados de sus respectivas lesiones. En el caso del malagueño, Carrión asegura que “está bien, es fuerte”, y que incluso podría actuar “de central”.