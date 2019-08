El equipo de Gobierno planteará una modificación presupuestaria para aumentar la partida de deportes

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) va a plantear una modificación presupuestaria para incrementar la partida de deportes en 70.000 euros y poder afrontar los convenios con los clubes deportivos y seguir apostando por las actividades deportivas en la ciudad.

Así lo ha anunciado la portavoz del equipo de Gobierno, Flora Bellón, quien a preguntas de los periodistas ha lamentado que, cuando llegaron al Gobierno municipal en junio, de la partida presupuestaria de 742.000 euros destinada a deportes tan solo quedaban 35.000 euros para hacer frente a nuevas actividades deportivas en todo lo que resta de año.

Unas cuentas que son insuficientes para atender los convenios con los clubes deportivos para la realización de actividades, por lo que Bellón ha precisado que están haciendo "un esfuerzo" para sacar adelante un presupuesto, el de 2019, que no es el del actual equipo de Gobierno.

En este sentido, la portavoz ha recordado que el asunto del Mundial de Motocross se planteó cuando conocieron que la situación económica del Ayuntamiento "no era tan buena" como se aseguraba, con más de 4.000 facturas pendientes de pago y una deuda de 7,7 millones de euros.

"La forma en que se planteó que había que contestar en 48 horas no nos pareció la más adecuada y sin conocer si había compromiso de otras administraciones", ha reiterado.

Bellón ha insistido en que se trabajará en recuperar el Mundial pero cuando existan "las condiciones económicas adecuadas", a lo que ha añadido que el equipo de Gobierno no va a "hipotecar a la ciudad". "No vamos comprometer gastos y actividades que luego no se puedan pagar", ha subrayado.