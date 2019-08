Alarza se juega el Mundial y los JJOO en Lausana

El talaverano Fernando Alarza disputará este sábado, la prueba más esperada de todo el circuito de las Series Mundiales de Triatlón. Se disputará en la ciudad sede del Comité Olímpico Internacional, Lausana (Suiza), que albergará la tan esperada Gran Final del Campeonato del Mundo de Triatlón 2019.

Alarza, que llega a Lausana cuarto de la clasificación, con 3.325 puntos, será uno de los candidatos en la batalla por el campeonato del Mundo. El de Talavera tiene por delante a dos de sus compañeros de selección, Mario Mola y Javier Gómez Noya, y al galo Vicent Luis, quien lidera el ranking, con 4.180 puntos. Para que Alarza pueda venirse de Lausana como Campeón del Mundo, tendría que ganar la carrera, que Luis no termine dentro de los 15 primeros y que Gómez y Mola quedaran por detrás del 5º y 6º respectivamente.

Aunque parte del 4º puesto en la clasificación mundial, no descarta pelear por todo en la Gran Final: “El oro es la situación menos real posible, ya que no solo depende de que yo gane la carrera, que saldré a por ello, sino que depende a su vez de que mis rivales no tengan su mejor día. En cualquier caso, saldré el sábado a por ello, pero mi principal objetivo es luchar por el pódium final, escenario que veo más factible”.

Distancia olímpica y plaza olímpica en juego

La carrera se celebrará sobre distancia olímpica y será un circuito que destaque por su exigencia en el segmento ciclista. “Estoy convencido de que la estrategia de nuestros rivales será la de cortar la carrera en la natación, para que Mario, Jacob Birthwisthle (5º) y yo, salgamos en un segundo grupo, por lo que hacer una natación consistente será el principal objetivo” declara Alarza.

Alarza, que durante el mes de agosto ha estado de concentración en el CAR de Sierra Nevada para preparar a conciencia la última carrera, se encuentra en un inmejorable estado de forma.

Lausana tiene otro gran aliciente, y es que una de las plazas directas para los futuros JJOO de Tokio está por decidirse este sábado, debido al cambio de criterio por parte de la Federación Española de Triatlón y que eximió de participación a los nuestros en la prueba Test de Tokio el pasado 15 de agosto.

Mismo escenario que su debut en Series Mundiales

En 2011 Alarza debutaba como profesional en las Series Mundiales de Triatlón y lo hacía en el mismo escenario del próximo sábado, pero bajo distancia sprint. “Recordar mi debut en Lausana hace 8 años me hace reflexionar sobre el trabajo realizado durante este tiempo y poder llegar a esta cita como uno de los mejores triatletas del mundo hace que me sienta muy orgulloso del trabajo realizado”.

Sábado 31 de agosto a las 14.21 horas

La carrera, que se podrá seguir en directo por el canal +TDP, dará comienzo este sábado a las 14.21 hora española.