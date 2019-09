Nuevas metas para la animatrónica gaditana

Después de trabajar en varias de las películas de la saga Star Wars o formar parte del equipo técnico de Un monstruo viene a verme, la empresa gaditana Robots can cry, afincada en San Fernando y comandada por Javier Coronilla, sigue superando metas. Este 30 de agosto ha estrenado en Netflix la revisión de la mítica Cristal Oscuro, en la que, por primera vez, figura como técnico senior, es decir, al cargo exclusivo de la animación de algunas criaturas. Coronilla, y un equipo de gaditanos, además está rodando con Álex de la Iglesia la serie 30 monedas, la gran apuesta de HBO Europa para la próxima temporada. Y los proyectos no acaban ahí.

"A Cristal Oscuro hemos llegado casi de rebote. Estábamos trabajando para Lucas Films y, en ese momento, estábamos entre el episodio ocho y nueve de Star Wars. Hubo un hueco para Cristal Oscuro y entramos", resume Javier Coronilla con naturalidad para explicar cómo pudo incorporarse a este esperado proyecto de Netflix. En los años 80 Cristal Oscuro fue una serie muy popular y un gran mito para los amantes de las marionetas, en la que su autor, Jim Henson, aquí junto a Frank Oz, era un gran experto. De él también son Los Teleñecos, Barrio Sésamo o la película Dentro del Labertino. "Henson es uno de esos tics que te gustaría marcar para decir he trabajado con él. He tenido el honor finalmente de trabajar con lo que se han encargado de su legado".

La serie se estrenó el 30 de septiembre en medio de una gran expectación intergeneracional. Era un proyecto también muy aguardado entre los que se dedican a la animatrónica. ""Es un hito muy importante para Robots Can Cry. Ya casi habíamos llegado a normalizar trabajar en un episodio y otro de Star Wars. Cristal Oscuro es ese caramelito en el que todos queremos trabajar porque es algo distinto y sabes que lo que haces se va a haber porque la base de la serie son los personajes. Estoy muy orgulloso", presumen Coronilla.

De hecho, para él y su empresa Robots Can Cry este proyecto ha sido verdaderamente un hito. "Es la primera vez que trabajo como "animatronic designer serio", una categoría superior que le permite hacerse cargo de personajes. "Esos personajes se puede decir que son totalmente míos", explica.

Coronilla rodó esta serie en Londres. Ahora se encuentra en los alrededores de Madrid rodando otra esperada serie. Se trata de 30 monedas, dirigida por Álex de la Iglesia (El día de la bestia, La comunidad, Perfectos desconocidos). Un ambicioso proyecto producido por la plataforma HBO Europa y que verá la luz en los próximos meses.

"Álex es un máquina construyendo mundos", explica en un parón del rodaje. "Es la primera vez que, además, he podido hacer un equipo de gaditanos para encargarnos desde San Fernando". Y Coronilla avanza que no será el último. "Da mucho miedo pensar lo que en los próximos meses, si todo va bien, vamos a poder hacer desde San Fernando para el resto del mundo". No puede desvelar muchos detalles pero explica que hay dos proyectos de nivel internacional que se empezarán a hacer en el municipio isleño. "Es increíble lo que estamos haciendo y con equipo de Cádiz en formación para ayudar a sacar adelante todas estas criaturas y personajes". Lo dice como el alpinista que sube la montaña, que va alcanzando metas, pero todavía no ve la cima.