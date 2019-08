A intentar repetir victoria

El Xerez Deportivo FC afrontará este domingo, a las 12:00 horas, su segundo encuentro liguero –el primero fuera de casa- ante otro recién ascendido como es el CD Rota, tras enfrentarse en el partido inaugural de liga al Atlético Antoniano. Un partido que se disputará en el Navarro Flores, donde acudirán multitud de aficionados xerecistas. De hecho, hasta el momento, el club ya ha llenado un autobús para el desplazamiento. Eso sin contar los que se desplacen en sus vehículos particulares.

Aún es pronto para realizar balances. Tan sólo se ha jugado un partido de competición, pero ambos equipos llegan a este encuentro con precedentes totalmente opuestos. El CD Rota de Romerito –un ex xerecista- salió derrotado de su estreno en categoría nacional por 4 goles a 0 ante un Coria que le puso las cosas muy difíciles. Por contraposición, el equipo que dirige Andrés García Tébar inició su andadura en la nueva campaña de forma soñada, endosándole 5 goles al Atlético Antoniano.

El CD Rota hará frente al actual líder de la categoría con muchas caras conocidas, jerezanos y ex jugadores del conjunto azulino: Manu López, Lebrón, Dani Hedrera, Parra, Alberto Heredia u Orihuela. El Xerez DFC, en palabras de su técnico, pretende llegar con la confianza de poder llevarse los 3 puntos, pero sin caer en las confianzas que te hacen perderlos.

En el segundo encuentro de los xerecistas habrá caras nuevas, al menos en la convocatoria. Entrará su nuevo portero, Héctor Pizana, y también Kevin. El delantero no pudo jugar en la primera jornada debido a una norma de la federación, que impedía que un jugador que hubiera disputado minutos en una liga profesional, pudiera hacerlo en una amateur en un plazo inferior a 30 días.

Todo ello sumado a Adri Rodríguez, que ya está totalmente recuperado y que contó con sus primeros minutos la pasada jornada, después de perderse toda la pretemporada por lesión. El central Toboso parece ser que también irá convocado después de finalizar su recuperación. El que no contará para García Tébar será Casares, que aún continúa entre algodones. El técnico explicó que tiene un edema, algo que le impide llevar a cabo las arrancadas tan características del atacante jerezano. Tampoco entrará en la convocatoria Ikwu por lesión.

Los jerezanos volverán a verse las caras con los roteños en el Navarro Flores después de dos temporadas. Entonces, con Masegosa en el banco y en División de Honor, el Xerez DFC consiguió llevarse los tres puntos con goles de Manu Heredia y Barba (éste último un auténtico golazo recortando al portero), a pesar de que costó abrir la lata.

En esta ocasión, dos años después, ambos equipos vuelven a enfrentarse en el Navarro Flores. El CD Rota tiene madera y jugadores muy válidos para la categoría. El Xerez DFC posiblemente disponga –mientras no demuestre lo contrario- de una de las mejores plantillas del grupo. En el fútbol, las previsiones sirven de poco. Y la intención de los xerecistas no es otra que sumar tres puntos, continuar líderes y tener dos semanas de ‘descanso’ tras conocer que el Écija Balompié (3º partido de liga) no saldrá a competir.

Por tanto, de conseguir mañana la victoria, los de García Tébar llegarían a la jornada 4 con 9 puntos para enfrentarse al CD Pozoblanco, otro recién ascendido, pero con una de las salidas más lejanas del grupo. El equipo viajará a Córdoba y tendrá dos semanas para preparar este encuentro a conciencia.