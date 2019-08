Declaración de intenciones en Gal

José Manuel Aira lo tiene claro. Los goles de Antonio López en la pretemporada no le sirven y quiere una última vuelta de tuerca en su ataque. Tampoco le ha temblado el pulso para, nuevamente, dejar en casa al capitán. Antonio Martínez se pasó buena parte de la preparación en la enfermería, pero en su tercera semana en la dinámica de grupo aún espera turno. A las puertas de la segunda jornada y del cierre del mercado, la Cultural está todavía en fase experimental. No puede ser menos con más de quince caras nuevas y con varias posiciones en el aire, como el lateral derecho, el central y también las zonas centrales del juego.

Para el primer viaje oficial de la competición el técnico se llevó al recién llegado Aitor Fernández, pero no prescinde de Juan Rodríguez. A tenor de sus palabras en la previa, el joven lateral asturiano jugará cada semana, en el primer equipo o en el Júpiter, por lo que parece segura su continuidad en el once. Además, las dudas que generó el debút en el centro de la defensa y la falta de equilibrio en la medular provocan las primeras conjeturas. No es fan Aira de una alineación tipo y Sergio Marcos y Sergio Benito están a un paso de los elegidos.

Con estas novedades afrontan los leoneses la visita al histórico Real Unión, todo un campeón de la Copa del Rey, ante el que quieren recuperar el equilibrio perdido en la jornada inaugural. Será clave en cada visita a los feudos norteños donde se llena el granero desde la solidez y la consistencia. El Stadium Gal será una declaración de intenciones para la nueva Cultural, reformada de arriba a abajo en configuración y en concepto.

Hace ocho temporadas que no acude el feudo irundarra, uno de los clásicos de la división de bronce y que hace una década disfrutó fugazmente de la Segunda División tras una preciosa pugna en el torneo regular con la Cultural de Álvaro Cervera. Del fútbol profesional salió tocado en sus arcas y su tendencia apuntó a la baja en las últimas campañas, salvando la categoría en el pasado play-out de permanencia. Aún así, también con Alberto Iturralde en la dirección técnica, ha apostado por una amplía mayoría de jugadores realizando apenas siete refuerzos.

El Real Unión logró entre semana una abultada victoria en la Copa RFEF / Radio León

Experiencia le sobra en la plantilla (siete jugadores por encima de los 30 años) en posiciones clave como la defensa. Luce galones en su primera línea, con Javier Garrido al frente. El lateral zurdo de 34 añosn arrastra una envidiable trayectoria habiendo jugado en las máximas categorías española (Real Sociedad y Las Palmas), inglesa (Manchester City y Norwich) e italiana (Lazio). Complementan la zaga Dani Estrada, también ex jugador de la Real en Primera, y el veterano Borda. En el ataque, Galán y Mikel Orbegozo se juegan un puesto por delante de Yoel Sola (duda junto a Cárdenas) o Alain Eizmendi, otro futbolista con pasado en superior categoría (casi 70 partidos en Segunda).

No le faltan nombres al Real Unión, que, sin embargo, comenzá la liga con mal pie cayendo derrotado en casa del Calahora, uno de los equipos llamados a animar el grupo. La goleada entre semana (6-0 al Urduliz) en la Copa Federación sirve de estímulo para su estreno como local. A la Cultural le tocará evitarlo y, de paso, llevarse la primera victoria del curso antes de completar el puzzle.

ALINEACIONES PROBABLES:

REAL UNIÓN: Irazusta; Estrada, Borda, Galarza, Garrido; Cárdenas, Ekhi; A. Eizmendi, Sola, Aranzabe; Galán

CULTURAL: Leandro; Juan Rodríguez, Estellés, Iván González, Castañeda; Alfonso, Sergio Marcos, Kawaya, Dani Pichín; Sergio Benito y Dioni.

ÁRBITRO: López Parra (Cantabria)

Fe de errores u