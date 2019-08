Programa de las Fiestas de San Antolín de Palencia para hoy

• 9,00 h. Concurso de pesca de lucios. Dársena del Canal

• 10,00 h. Suash XVI torneo naiconal de San Antolín. Campo de la Juventud

• 10,00 h. Tenis de mesa, campeonato de San Antolín 2019 (categorías inferiores). Campo de la Juventud

• 10,30 h. Juegos populares, Concurso de Bobo Llano, Chana/Morrillo. Bolera 'Virgen del Brezo'

• 11,00 h. Palentino Ausente: Santa Misa. Iglesia de San Lázaro

• 11,00 h. RUGBY, Jornada de Promoción de Puertas Abiertas. Isla Dos Aguas

• 11,30 h. Pasacalles musicales con Gigantes y Cabezudos. Salida Plaza Mayor

• 12,00 h. Palentino Ausente: Pregón a cargo de Roberto Martínez, Head of Sales Off Trade at AB-inbev. Teatro Principal

• 12,00 h. IV Merkarastro Solidario el Vestigio San Antolín. Parque de los Jardinillos

• 12,00 h. Mercadillo solidario. Organiza: Defensa Animal Palentina. Plaza San Francisco

• 12,30 h. XXI Concentración Internacional de Seat 600 y Amigos de los Clásicos. Parque del Salón

• 14,00 a 16,00 h. Actuación de Agüita Salá. Terraza de Y Un Cuerno, Becerro de Bengoa

• 16,00 h. Pádel: Torneo promoción San Antolín. Pistas Eras de Santa Marina

• 16,00 h. Squash XVI Torteno Nacional San Antolín. Campo de la Juventud

• 16,00 h. Tenis: Campeonato Federado San Antolín 2019. Isla Dos Aguas

• 16,30 h. Tiro Olímpico. Campeonato San Antolín. Polígono de Tiro «Andrés Andérez»

• 17,00 h. IV Merkarastro Solidario El Vestigio San Antolín. Parque de los Jardinillos

• 18,00 h. Natación, XII travesía 'Río Carrión'. Salida desde Puentecillas

• 18,00 h. Corrida de abono de la Ganadería Montalvo para los diestros Enrique Ponce, Ginés Marín y Pablo Aguado. Plaza de Toros

• 18,00 h. Mercadillo Solidario. Organiza: Defensa Animal Palentina. Plaza San Francisco

• 19,00 h. Music has no limits. Teatro Ortega

• 19,00 h. Crossfit: Jornada de exhibición. Zona Deportiva Isla Dos Aguas

• 19,00 h. Festival a Concejo con los grupos 'Ikusgarri' de Vizcaya , 'Rosa del Azafrán' de Toledo y 'Jorge Manrique' de Palencia. Plaza Mayor

• 20,30 h. Desfile del Desfile del Consejo Local de Peñas. Desde la Plaza de Toros al Salón

• 22,00 h. Music has no limits. Teatro Ortega

• 22,30 h. Fuegos artificiales. Isla Dos Aguas

• 23,00 h. Concierto Demarco Flamenco. Parque del Salón

• 23,00 h. LOS40, con la actuación de Dani Moreno 'El Gallo', Cristian San Bernardino y David Álvares. Parque Huertas del Obispo