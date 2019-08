Cómo es vivir lejos de casa desde el punto de vista de un milenial

Roberto Martínez de Bustos, protagonista del XXIV Día del Palentino Ausente ha ofrecido esta mañana en el Teatro Principal un sentido pregón en el que ha asegurado que crecer en Palencia "imprime en todos nosotros una impronta de valores que nos ayudan a desarrollarnos personalmente".

Nacido en 1983, Roberto Martínez reside en Tenerife y desarrolla actualmente su actividad profesional en el Comité de Dirección de una empresa reconocida como el mayor fabricante de cervezas del mundo, como Head of Sales Off Trade at AB-inbev.

Ha enfocado su discurso desde el punto de vista de un "milenial", tal y como se ha definido, destacando cómo las comunicaciones, las nuevas tecnologías, las redes sociales o los nuevos modelos de trabajo, pueden suponer una gran oportunidad para una ciudad como Palencia que podría tener un "futuro brillante" en este sentido.

No han faltado referencias a los recuerdos de su niñez como los partidos en la vieja Balastera, los juegos en las calles y parques de la ciudad o su educación en las Dominicas y la Salle. También dice presumir de "palentinismo" allá dónde va y ha afirmado que "los que hemos crecido en Palencia hemos desarrollado además un alto grado de conciencia y responsabilidad, de civismo. Un sentido de comunidad, de conocer a tu vecino, de cercanía".

El acto del Día del Palentino Ausente se ha completado con el homenaje a los representantes de las Casas de Palencia en el exterior, entrega de distinciones y la imposición de la Banda Dorada de Honor a María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas. La intervención del alcalde, Mario Simón, la actuación de un grupo de danzas y el Himno a Palencia han cerrado el acto.