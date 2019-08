El Salamanca CF espera, empata y aniquila al Amorebieta con un arreón

El Salamanca CF consiguió salir victorioso de Urritxe después de conseguir un triunfo costoso ante el Amorebieta (2-3), con un partido que empezó dominando claramente el equipo vasco, en el que hubo tres penaltis, y en el que en el inicio de la segunda mitad el equipo charro supo ganar gracias a ser inteligente y forzar los errores en defensa de los de Íñigo Vélez. Seis puntos para los del Helmántico, e inmejorable inicio deportivo de la temporada.

Empezó dominando el Amorebieta, con acometidas por la derecha con Aldalur y un disparo de Mikel Álvaro en el minuto 6 después de una buena jugada de los vascos, tiro que se fue por encima del marco de Sotres. Los de Íñigo Vélez llevaban el peso del partido, sin dar opciones a los charros cuando trataban de acercarse a la meta de Saizar.

Uxío se mantuvo, en el inicio, de la misma forma que ante el Arenas: presionando e intentando que llegara algún error local. Chatón se ocupaba de despejar cada aproximación del Amorebieta. El centrocampista mexicano estaba en todas las acciones, sacándola desde la frontal.

En el minuto 15, Ulises Torres llegó tarde a despejar un balón dentro del área de Sotres, y el árbitro decretó penalti. La pena máxima la transformó Ortega, aunque Sotres adivinó las intenciones del jugador vasco. Le tocaba reaccionar a los charros, y lo hicieron con dos córners seguidos a favor que botó Martín Galván; en el primero de ellos, tuvo que intervenir Saizar para desbaratar la acción charra, que casi sorprende al Amorebieta.

Siguió, pese a todo, dominando el conjunto de Urritxe; en el minuto 25, una contra bien llevada por Galván acabó en un penalti a favor de los charros por mano en el área de Markel, al intentar rebañar el cuero para despejarlo. El mexicano no dudó a la hora de transformar el penalti, y engañó a Saizar para poner el 1-1.

En medio de la locura, una internada por la izquierda del Amorebieta en el 30 de partido acabó en falta cercana al pico del área de Adrián Crespo, y en un nuevo penalti a favor de los intereses vascos. No obstante, en esta ocasión el meta del Salamanca CF UDS, Sotres, adivinó las intenciones de Ortega, que tiró al lado contrario la pena máxima y, por bajo, despejó el meta.

Lo peor de la primera parte, una vez estaba empatado el duelo, fue el cambio de Amaro. El capitán cayó durante la semana lesionado en un entrenamiento, y finalmente tuvo que retirarse de Urritxe. En su lugar entró Hugo Díaz. Los últimos minutos de la primera parte sirvieron ya para poco, sin necesidad de cometer riesgos en defensa ni el Amorebieta ni el Salamanca CF.

La segunda parte comenzó de manera inmejorable para los charros. Sin cambios en ninguno de los dos equipos, el Amorebieta concedió un gol a Uxío para poner el 1-2. Un defensa le entregó el balón a Saizar que no salió contundentemente y el delantero del equipo charro estuvo más listo para hacerse con el balón y batir a puerta vacía al meta.

Bien distinta comenzó la segunda parte para los charros. Con menos concesiones en defensa al ser más protagonistas con el balón, el Amorebieta le sirvió en bandeja el triunfo a los charros. Tras el primer gol de Uxío, de nuevo el delantero gallego se aprovechó de la candidez defensiva de los de Vélez para empujar el balón dentro de la meta local a la salida de un córner, ante la total pasividad vasca, incapaz de despejar el balón. Con el 1-3 el partido estaba muy de cara para los de Cortés.

Cayó el partido en el eterno impás de cambios y de menor ritmo, y también de un Salamanca CF que iba a aprovechar su velocidad para meter el cuarto en una contra. Sin embargo, Gabri recortó distancias para el Amorebieta en medio de un batiburrillo dentro del área charra, en un momento en el que los salmantinos no supieron despejar el esférico.

Con el 2-3, el Amorebieta no se arrugó y se vino arriba. Asedió durante 15 minutos al Salamanca CF aunque sin éxito. Los charros se agarraban a ser seguros atrás y a no permitir ninguna acción local. Y lo consiguieron. Con One y Chatón inconmensurables atrás y en el centro del campo, los charros cerraron la puerta y se llevan tres puntos a Salamanca.