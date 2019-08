Cuéllar despide sus fiestas en silencio

Vecinos, amigos y familiares despedían ayer a su vecino J.A.A.G fallecido el pasado jueves tras ser corneado por un novillo en el último encierro de las fiestas de Cuéllar. El dolor estuvo presente en la última jornada festiva donde la Corporación Municipal y las peñas oficiales decidideron realizar un desfile de peñas silencioso en homenaje y recuerdo al vecino fallecido. El alcalde de la villa, Carlos Fraile, expresó públicamente el "reconocimiento a nuestro vecino Ángel, mostrar nuestro apoyo, condolencias a toda la familia de parte de todo el pueblo de Cuéllar". Acto seguido se guardaba un minuto de silencio con toda la plaza en pie y solo roto por un gran aplauso final. Posteriormente las peñas y pandas abandonaban el ruedo sin música para continuar el desfile hasta sus locales.

Una vez terminado el desfile, Fraile si quiso hacer un balance ante los medios de comunición. "Las fiestas iban bien en líneas generales y los toros estaban entrando pero tenemos que lamentar lo que ha ocurrido. Una desgracia y tragedia enorme para todo el pueblo y la Corporación, que haya un fallecido un vecino de Cuéllar muy querido", apuntaba. También hizo referencia a las inclemencias meterológicas que obligaron a aplazar la corrida de rejones y a suspender el tributo a Queen y AC/DC. Fraile considera que en la calle ha habido un buen ambiente y ha tomado nota sobre cuestiones a mejorar en la organización del encierro.

Uno de los primeros puntos que se van a estudiar es la situación urbanística en que se encuentra el corral de El Embudo donde ocurrió el trágico suceso. Fraile recordó que se trata de una zona de campo y donde expresamente hay una señal que indica de manera expresa que no se puede estar ahí. "Vamos a estudiar porque está el muro ahí, si está de manera correcta y actuaremos con alguna medida", explicó. Así mismo considera que el palo y la presencia de seguridad privada y Guardia Civil ha funcionado y la respuesta de los caballistas ha sido buena junto con la Guardia Civil a caballo. "Como aficionado me atrevo a decir que cuando los toros están muy movidos, se acostrumbran a mover y galopar y eso puede haber sido uno de los factores por el que no se hayan podido parar en el pinar, pero la organización ha funcionado bien", sentencia.

En cuanto a los festejos de plaza, Fraile se ha mostrado satisfecho por la corrida de toros del domingo, respecto al concurso de cortes considera que la gente salió contenta, en la novillada apunta que hubo más gente que otros años. En líneas generales se mostraba "satisfechos porque hemos vendido más abonos y entradas a falta de contabilizar todo y hacer un balance económico final".

Además ha destacado que han funcionado bien aspectos como las mantas que había preparadas en el recorrido para en caso de que se quedara algún animal enl a calle como ocurrió el jueves y la organización con las ambulancias que este año contaban con posicionamiento GPS también ha sido correcto. "Cuando se conoció la gravedad de la cogida, la Uvi estaba".

Por último y aunque Fraile no realizó los habituales agradecimientos en la Plaza si quiso después mencionar y reconocer la labor de la Subdelegación del Gobierno, Junta de Castilla y León, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, servicios médicos, ambulancias, presidente de los festejos taurinos, delegados gubernativos, caballistas, directores de campo, pastores y corredores, servicios municipales, pandas y peñas, corregidora y damas y pregoneros.