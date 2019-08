"En estado de shock". Así dice que se encuentra Bruno Perez Juncá, que ayer fue destituido por la Consejera de ciencia y universidad como Director general de administración eléctrónica del Gobierno Aragonés, puesto para el que fue designado el pasado jueves. El motivo del cese : participar en actos de apoyo al independentismo catalán. Podemos emitía ayer un comunicado en el que señala que Bruno Pérez no informó a los responsables de la Consejería de su "relevante actividad política". En declaraciones a la cadena SER , perez Juncá, se mostraba impactado por su destitución: " no sé que he hecho mal, no se me ha juzgado por mi profesionalidad sino por unas colaboraciones con unas entidades con las que yo siempre he colaborado, y que son de cualquier color e ideología, sólo faltaría"

"No he buscado la polémica"

Según señala el partido morado, su elección respondió a su excelente currículum como perito judicial informático y experto en ciberseguridad y desarrollo de software libre,pero Podemos añade que se "ha quebrado la confianza que se depositó en él". Bruno Perez Juncá no quiere polémicas, pero no entiende la decisión: "en ningun momento mi intención ha sido provocar un polémica, todo lo contrario, pero me quedo afectado al ver que no se te acepta por una ideología, una nacionalidad o por el lugar de nacimiento". Perez Juncá ha participado en la organización y montaje de banderas independentistas en varias localidades catalanas.

Lambán defiende a Maru Díaz

El presidente del Gobierno de Aragón, esta mañana en su cuenta de twitter, ha felicitado y ha mostrado su apoyo a la Consejera de Ciencia y Universidad Maru Diaz. En concreto, dice Lambán, "por su decisión y por su forma de gestionar el cese del director general de administración electrónica". Y Lambán añade: " Por cierto, no se trata de un caso de corrupción, con la que tan condescendientes son en otros lugares algunos de los inquisidores de aquí". Palabras dirigidas al portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Daniel Perez Calvo, que en su twitter, criticaba ayer el nombramiento de Pérez Juncá y lo acompañaba de una foto del ya ex director general con una estelada creada con velas, en visperas de la consulta independentista del 1 de octubre del 2017