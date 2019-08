Merecida victoria del Numancia ante el Mirandés a testarazos

El Numancia se quitó un gran peso de encima, logró puntuar, su primera victoria y abandonar el farolillo rojo de la clasificación. Derrotó al Mirandés en un duelo en el que fue mejor en muchas fases del mismo, y en el que los cabezazos de Higinio y Carlos Gutiérrez dieron un merecido triunfo a los de Carrión.

FICHA Técnica Numancia: Dani Barrio; Calero, Escassi, Carlos Gutiérrez, Héctor Hernández; Otegui (Kako Sanz, m. 79), Gus Ledes; Moha, Marc Mateu (Curro, m. 85), Oyarzun (Nacho, m. 63); e Higinio. Mirandés: Limones; Carlos Martínez, Sergio Glez., S. Begnon; Franquesa (Kijera, m. 46); Álvaro Mohedano, Guridi; Alexander González (Ohemeng, m. 81), Íñigo Vicente, Merquelanz; y Mario Barco (Marcos de Sousa, m. 63). Goles: 1-0, m. 75: Higinio; 2-0, m. 87: Carlos Gutiérrez. Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité Andaluz). Amonestó a Otegui y Escassi (Numancia). Incidencias: 3.073 espectadores en Los Pajaritos, con unos 300 aficionados del Mirandés. Se guardó un minuto de silencio en homenaje a la hija de Luis Enrique, ex seleccionador nacional, fallecida esta semana.

Salió muy enchufado el Numancia, a sabiendas de sus necesidades clasificatorias, con ganas de estrenarse ante su afición tras dos derrotas. Presión muy alta, velocidad en el juego combinativo y constantes incursiones por banda, convirtiendo prácticamente un monólogo rojillo los primeros minutos. Con Marc Mateu y el lateral Calero como principales protagonistas, protagonizando centros, eslálones y disparos peligrosos pero que no encontraron portería. Merecía el gol el cuadro soriano y lo logró en el minuto 20, por mediación de Moha, pero, a instancias del VAR, el tanto fue anulado. Esa situación cambió las tornas del choque, ya que el Numancia bajó su intensidad y reaccionó el Mirandés. Una buena combinación de Guridi con Mario Barco terminó con un disparo cruzado de este rozando el poste derecho de Dani Barrio. Aunque le costó, el cuadro soriano recuperó el control del juego tras el arreón burgalés. Volvió a aparecer Calero para servir un pase de la muerte que no encontró rematador en el área chica visitante. Higinio cabeceó alto en un córner y Otegui soltó un latigazo desde la frontal que repelió Limones bien colocado. Otra vez el cuadro local hacía méritos para llevarse los puntos, pero llegó al final del primer periodo sin lograr adelantarse en el marcador.

Nada más comenzar la segunda parte, Mario Barco llevó el susto a la grada local con un cabezazo a bocajarro que se marchó desviado. Quiso responder el Numancia, con un envío de Héctor desde el costado izquierdo que Kijera, recién incorporado al campo, envió a córner, en cuyo saque Oyarzun buscó en el segundo palo a Higinio, que no llegó al remate. Oyarzun probó a la media vuelta desde lejos, pero el balón se marchó alto. Lo mismo intentó Íñigo Vicente en el lado opuesto del campo con el mismo resultado. El duelo estaba abierto tras 15 minutos de la reanudación. El Numancia quería la iniciativa, pero el Mirandés no renunciaba al balón. Iñigo Vicente fue muy inocente dentro del área, con un disparo blando a las manos de Dani Barrio. También lo fue el de Marc Mateu desde la frontal del área visitante, sin problemas para Limones, mientras que Calero, en otra llegada mandó el balón por encima del larguero del portero mirandés. Se volvía a animar el cuadro local, con presión muy alta e imprimiendo velocidad a su ataque. Un centro lejano de Calero no logró aprovecharlo Higinio en el área. Y de tanto insistir, al final lo logró el Numancia. Una buena combinación de Nacho con Marc Mateu por la izquierda terminó con un centro al área de éste, que con un gran escorzo, lanzándose en plancha, no desaprovechó Higinio, poniendo el balón lejos de Limones. Los de Carrión conseguían el objetivo y tocaba salvar el botín ante un Mirandés que no se rendía, como tampoco los sorianos buscando la sentencia. Y lo logró, con un remate de cabeza de Carlos Gutiérrez, imperial, en un córner botado por Curro Sánchez. No tiró la toalla del Mirandés, pero los locales supieron gestionar el final del choque para celebrar su primera victoria del curso.