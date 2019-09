Podemos Euskadi critica que el PNV ponga límites a lo extraparlamentarios cuando ellos "son los reyes"

El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha criticado este domingo en una entrevista en Hora 14 que el PNV "plantee desde ya límites a lo extraparlamentario cuando ellos son los reyes".

Se refería a las declaraciones del otro día del Lehendakari, Iñigo Urkullu, quien mencionaba que mantiene "la puerta abierta" a una negociación presupuestaria sin vetos y sin que esté condicionada a cuestiones extraparlamentarias.

También ha lamentado que Sánchez sea "un kamikace que, en vez de tender puentes, los dinamita", y ha recalcado que "ya no engaña a nadie".

"A día de hoy me cuesta imaginarme un gobierno que no sea con Podemos", ha opinado, y ha reconocido que "lo prioritario es no repetir elecciones", aunque "hay que explorar todas las opciones de gobiernos de coalición".

"Sánchez cada día está más empeñado en repetir elecciones. Y no es que lo digamos nosotros, es que hasta el señor Ortuzar, que es su socio en Euskadi, se lo acaba de echar en cara", ha resaltado.

Por su parte, ha insistido en que su partido trata de "agotar todas las vías para llegar a un Gobierno de coalición a pesar de que se ha empezado a dinamitar puentes cada día".

Respecto a una posible fecha de reunión entre PSOE y Unidas Podemos, Martínez ha confesado que, a día de hoy, no existe esa fecha.

"Pero no solo con nosotros sino con ninguno de los partidos que pudiera darle un voto positivo", ha añadido.

Y en relación con las declaraciones del portavoz del ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, y el propio Sánchez, acerca de que "lo importante es primero hablar del programa y después de la estructura del gobierno", ha asegurado que esa formula ya la panteó él el pasado mes, pues "ese es el camino".

Asimismo, ha negado que en caso de que finalmente haya acuerdo en Madrid, esto influya en la relación de su partido con los socialistas vascos, o con el equipo de gobierno en la negociacion, por ejemplo, de los presupuestos.

"Si en un momento se dan acuerdos en presupuestos es porque consideramos que es la polítia que tenemos que hacer aquí", ha respondido de forma firme.

Cuestionado por sus peticiones hacia el Gobierno Vasco para sacar adelante los presupuestos, Matínez ha sido claro: la legislación de la brecha territorial; la lucha contra las violencias machista y por la igualdad; saber en qué terminos se va a aplicar la declaración de la emergencia climática; y qué medidas se van a tomar para que no afecte de manera muy dura una crisis ecnómica.