Muy contrariado se presentó Andrés García Tébar en la sala de prensa del Navarro Flores de Rota. Su equipo había perdido lastrado especialmente por una mala primera parte.

El técnico manchego reconocía que su equipo no había salido “como debería haberlo hecho. Hemos estado dubitativos en las zonas de creación y hemos perdido balones que luego nos han dañado. Ellos prácticamente cada vez que llegaron nos hicieron gol, pero creo que no deberíamos habernos ido al descanso con tanta distancia en el marcador”.

Luego le mandó un recado a sus jugadores: “El que se ponga esta camiseta y vista este escudo debe tener un mínimo de dignidad y orgullo y eso lo sacamos en la segunda mitad. No merecimos salir de aquí sin sumar. Al final remamos y remamos y nos quedamos en la orilla”.

En la reanudación del encuentro y ya con un claro 3 a 0 en el marcador a favor del equipo que entrena Romerito, García Tébar introdujo tres cambios buscando la reacción de los azulinos, “teníamos claro que había que reaccionar, lo que no voy hacer es intentar maquillar un resultado. Me daba igual perder por tres o por cinco, la intención era buscar la remontada, pero no ha surgido efecto”, lamentaba ante los periodistas.