Fiel a su historia, el Xerez CD falla cuando más expectación levanta (1-2)

XEREZ CD 1 - BALOMPÉDICA LEBRIJANA 2

Había levantado mucha expectación el partido que el Xerez CD tenía que disputar en La Granja y fiel a su historia, el equipo no fue capaz de darle una alegría a sus aficionados, que volvieron a arropar a su equipo y fueron de largo, lo mejor de una tarde especialmente calurosa en Jerez. Pinchazo inoportuno en el primer partido de liga de los azulinos.

Sin embargo, más allá del resultado, el equipo ofreció una buena imagen en la primera mitad. Se adelantó en el marcador con un gol de Borja y a poco que los delanteros hubieran estado más acertados, el resultado hubiera sido otro muy distinto. Con el 1 a 0 en el marcador, el equipo de Juan Carlos Gómez tuve una clara doble oportunidad para haberse puesto con un claro 2 a 0 y quizás, el partido hubiera cambiado. A la Balompédica Lebrijana le costó meterse en el partido, pero cuando lo hizo se mostró superior a su rival.

Fallando el Xerez CD arriba, el equipo de Pepe Bermúdez no lo iba a hacer en la primera que tuvo. Un disparo de Raúl lo rechazó Migue y Lúa, con la caña preparada dentro del área no fallaba en su remate con el guardameta xerecista aún en el suelo. En el minuto 65, de nuevo Lúa no fallaría ante Migue.

Ahí el partido cambiaría radicalmente. El control del juego era del equipo visitante, que tuvo algunas claras para poner tierra de por medio en el marcador. El Xerez CD se atolondraba en su juego, empezaba a estar impreciso y a merced de los lebrijanos, que han sumado seis puntos en los dos primeros partidos de liga. Los cambios introducidos por Gómez no iban a dar los resultados apetecidos. Entraron Luis Castillo, Riky y Brian pero ya el equipo estaba descompuesto, demasiado acelerado y nervioso buscando alocadamente el empate abusando del balón largo que casi siempre beneficiaban a los centrales. Borja estuvo a punto de marcar el empate al percatarse de que el portero rival estaba adelantado, pero éste le dio lo justo con la mano para mandar el balón a córner. Incluso los de Pepe Bermúdez pudieron redondear el marcador en un disparo de Tete que repelió Migue y Lúa envió el balón definitivamente fuera.

Ya en el añadido Juanma Aguilar vio la segunda amarilla, pero ya no hubo tiempo para más.

El Xerez CD perdió en su debut liguero y era lógico pensar que los graves problemas que ha vivido esta histórica institución, pasarían factura a unos jugadores que hasta hace 48 horas como quien dice, no sabía si jugarían esta temporada.

FICHA TÉCNICA:

Xerez CD: Migue; Alex Revuelta, Dani Jurado, Juanma Aguilar; Yeray Jiménez (Luis Castillo, minuto 66), Fran Sabaté, Alberto Piñero (Riky, minuto73); Borja y Edu Brenes (Brian, minuto 78)

U.B. Lebrijana: Iván López, Orihuela, Raúl, Andrés, Juande, Bugatto, Lúa (Benítez, minuto 83), Juanca, Giráldez (Borja, minuto 89), Juan Benítez (Copero, minuto 80), Tete.

Arbitró Ferrera Macías que amonestó al visitante Andrés y a los locales Quirós, Yeray y en dos ocasiones a Juanma Aguilar, expulsado en el 93.

1-0, Minuto 29. Borja.

1-1. Minuto 49. Lúa

1-2. Minuto 65. Lúa.