Denuncia penal contra la dirección del SUMMA 112 por dejación de funciones

Se les acusa de la comisión de un delito contra los trabajadores y de otro de prevaricación administrativa y dejación de funciones, por haber dejado el servicio bajo mínimos este verano. La denuncia está dirigida contra el Director General de Recursos Humanos del SERMAS, Pablo Calvo, y contra Pablo Busca, Director Gerente del SUMMA 112. Según las memorias oficiales del servicio las reclamaciones de los usuarios se han duplicado en los últimos cuatro años

El sindicato SummAT interpuso la denuncia en el juzgado el pasado 22 de agosto, después de casi tres meses de protestas constantes por falta de personal. "Ha sido el verano con menos efectivos que recuerdo", asegura Rosa López, vicepresidenta del sindicato, "Ha habido días en los que, de las 37 Unidades de Atención Domiciliaria que tenían que estar en activo atendiendo a los pacientes en sus casas, han faltado 17 por falta de médico. Hablamos de recursos que deben atender a los más de seis millones de habitantes de la Comunidad de Madrid.

Esta es la primera denuncia penal interpuesta contra la dirección del SUMMA 112 por parte de este sindicato asambleario, que nació hace poco más de cuatro años, "porque fue cuando la administración dejó de invertir en el servicio y los sindicatos de clase como UGT y CC.OO", asegura López, "se olvidaron de nosotros porque apenas somos 2.000 trabajadores". De hecho, según las memorias oficiales de la Comunidad de Madrid, las reclamaciones de los usuarios han aumentado un 40% en el último año y se han duplicado desde 2014 (Han pasado de 2.286 en 2014 a más de 5.500 en 2018).

"La inacción de la gerencia del SUMMA 112 está poniendo en riesgo la atención de los madrileños", asegura Rosa López, "llegamos tarde por falta de operativos y, cuando lo hacemos, estamos agotados por la saturación de avisos. Parece que no quieren darse cuenta de que muchos de los pacientes que nosotros atendemos tienen alguna patología 'tiempo dependiente' (se trata de emergencias relacionadas directamente con el tiempo transcurrido desde que se producen hasta que son atendidas. Por ejemplo, un ictus)

La denuncia en el juzgado del sindicato se produce después de cuatro años de quejas a la Gerencia del SUMMA, a la Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS, a la Consejería de Sanidad, a Presidencia de la Comunidad de Madrid o al Defensor del Pueblo. Demandas que no han recibido ningún tipo de respuesta satisfactoria para los trabajadores.

Desde la Gerencia del SUMMA 112 nos dicen que a día de hoy no se ha recibido ninguna comunicación oficial respecto a esta denuncia. En relación a la falta de médicos aseguran que no es por poca inversión, sino por la carencia de facultativos a nivel nacional, y sobre el incremento de reclamaciones, matizan, que el aumento de quejas se debe al transporte programado y no al urgente.