"Sin un espacio propio para el Pilar muchas peñas podrían desaparecer"

Quedan 35 días para que empiecen las Fiestas del Pilar, e Interpeñas no tiene ahora mismo un espacio para instalar su carpa. Interpeñas se reúne este lunes con la dirección del Parque de Atracciones, aunque los responsables de este espacio de ocio ya han señalado que retiran la posibilidad de cederles su espacio para las Fiestas. El vicepresidente del Parque, Jesús Morte, ha explicado a la SER que "quizá la colocación de Interpeñas en el Parque de Atracciones no tiene mucho que ver con el perfil de un recinto que busca un objetivo familiar y centrado en los niños". Y Morte añade además que seguramente tampoco es el lugar más adecuado: "la sensibilidad de la zona, en plenos Pinares de Venecia, con miles de personas acudiendo durante diez días al Parque de Atracciones no es seguramente lo mejor".

Interpeñas mantendrá una reunión interna mañana por la tarde para tomar una decisión sobre qué van a hacer en las Fiestas del Pilar, sobre todo tras conocer que el Ayuntamiento ha denegado provisionalmente las dos propuestas para instalar su pabellón en la Torre del Agua o en el Parquin Sur. La Presidenta de Interpeñas, Sara Priego, en declaraciones a Radio Zaragoza,se muestra preocupada por la situación y teme que "incluso puedan desaparecer algunas de las peñas si finalmente se quedan sin un recinto propio". Y añade: "si las peñas se quedan sin socios, no podrían subistir"

Razones de seguridad

Fuentes municipales informan que la denegacion provisional de los permisos solicitados se ha hecho sobre la base de los informes negativos que hicieron Policia Local y Nacional el año pasado ante otra petición similar y que aludían a razones de seguridad y medioambientales. Interpeñas denuncia que el Ayuntamiento tome esta decisión sin que hayan puesto sobre la mesa dice Sara Priego "una alternativa que ellos consideren que puede ser viable"

El Espacio City sí que tiene todos los permisos y comenzará su montaje el jueves en el recinto ferial de Valdespartera. Ahí acudirá la Unión Peñista, escindida de Interpeñas. Sara Priego descarta "una convivencia conjunta por problemas de espacio".