Narváez: "Las Palmas es un club que siempre me llamó la atención"

"Es un equipo que siempre me ha llamado la atención. Sé que Las Palmas tiene un proyecto bonito, que cuenta con buenos jugadores. Por eso me decanté por venir aquí. He esperado hasta el final, a pesar de tener otras ofertas de equipo de Primera División fuera de España", ha dicho el nuevo jugador amarillo, Juanjo Narváez, que llega a préstamo hasta final de temporada procedente del Real Betis Balompié.

"Pepe Mel me conoce muy bien. Me gusta jugar en la banda izquierda o por detrás de los puntas. Sé que vengo a un club importante con un proyecto bonito y espero hacer una buena temporada. Coincidí con el técnico unos en el Betis. Que el club se interesara por mí es una motivación más y por eso esperé hasta el final para tomar una decisión", comentó el futbolista.