Acto vandálico contra la pista de pádel

El Ayuntamiento de Roa apela a la colaboración ciudadana para identificar al autor o autores del destrozo con el que amaneció este domingo la pista de pádel del Pabellón Municipal. Una piedra de considerables dimensiones hizo añicos el cristal de la entrada a esta instalación deportiva. No se sabe si previamente saltaron la verja que protege este recinto o lanzaron la piedra desde el exterior con suficiente fuerza y puntería para conseguir su vandálico objetivo. En cualquier caso, el hecho está denunciado y el alcalde confía en que de una forma o de otra se pueda dar con el culpable. El consistorio raudense a través de su facebook pide la colaboración de los vecinos “por si pudiesen haber visto u oído algo en relación a este penoso hecho”. “Si algún vecino hubiera visto algo o si no a través de las cámaras de seguridad indagaremos para ver si podemos saber quién ha podido ser este desalmado”, expresa David Colinas.

“Parece mentira que en estos tiempos que corren se sigan cometiendo estas cosas”, dice el Ayuntamiento de Roa en sus redes sociales. Lo cierto es que han sido varias las ocasiones más o menos recientes que este municipio ha soportado actos vandálicos contra bienes públicos. La última Nochevieja el belén de figuras realizadas por varias vecinas de la localidad amaneció con destrozos importantes, gamberradas de cierto calado que no deberían quedar impunes. “En la pista es la primera vez, pero efectivamente sí que ha habido otra serie de actos vandálicos, como el del belén o en las propias instalaciones municipales, como el campo de fútbol, y es que hay gente que se dedica a esto y la pena es que no se les pueda pillar, porque romper el cristal de una pista de pádel no tiene mucho sentido”, lamenta Colinas.