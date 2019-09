El frente común se amplía a los políticos

La propuesta lanzada por el presidente de la patronal gaditana, Javier Sánchez Rojas, para crear un frente común junto con los sindicatos para reclamarle a las administraciones proyectos estancados de la provincia de Cádiz ha sido acogida favorablemente por los partidos políticos. El PSOE está dispuesto a formar parte de ese "tándem". PP y Ciudadanos creen que ya la Junta de Andalucía está gobernando desde que llegaron al gobierno autonómico bajo esa fórmula de entendimiento. Adelante Cadiz cree que para que este frente común funcione es necesario que entren más entidades sociales y sitúa como proyectos estancados prioritarios la consecución de Lógica, la antigua Aletas, o los proyectos con los fondos europeos ITI.

Son reflexiones dejadas por los partidos en la apertura del curso político durante una tertulia en Radio Cádiz. El curso político se abre con muchos asuntos pendientes, una de los principales las inversiones que deben desarrollarse gracias a los fondos ITI. El PP ha advertido de que la gestión socialista no desarrolló suficientemente algunos de estos proyectos, con lo que la Junta está trabajando para no perder ese dinero. El PSOE ha negado que la Junta dejase sin avanzar esos proyectos cuando ellos gobernaban y ha culpado a Ciudadanos y PP de dejar pasar el tiempo porque los fondos ITI eran un logro socialista.

Antonio Romero, de Adelante Cadiz, confía en que esos proyectos no se pierdan y pide a Ciudadanos y PP que trabajen para ello. Diálogo en Radio Cadiz en el que los partidos dan por hecho que la autopista no tendrá peaje a partir de 2020, aunque se han echado en cara las dudas que han dejado entrever dirigentes de PP y PSOE en sus últimos años de gobierno al frente del Ministerio de Fomento.

En esta tertulia, solo Andrés Núñez del PP se ha aventurado a jugarse en la porra política que no habrá elecciones en noviembre. Los otros representantes confían en que no, pero no han querido entrar en la apuesta.