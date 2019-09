Sonriente y muy feliz. Así se mostró Kyle Singler en su presentación como nuevo jugador del Iberostar Tenerife. El alero nacido en Oregon hace 31 años llega al conjunto aurinegro con una amplia experiencia en los últimos años, conociendo la Liga Endesa al haber formado parte del Monbus Obradoiro y con anterioridad en el Lucentum Alicante donde coincidió con el actual técnico del conjunto canarista Txus Vidorreta.

El jugador norteamericano reconoció que se ha hecho un buen grupo al comentar que sus primeras impresiones "son bastante buenas. He encontrado mucho apoyo en los profesionales que hay en el club, quienes me han facilitado todo para poder adaptarme lo antes posible a la isla. Me asombra lo bonito que es esto, y me gusta mucho que tenga costa. La isla es muy bella por lo que he podido ver hasta el momento", decía un Singler que portará el dorsal 33 en su camiseta que en temporadas pasadas lucía el internacional Javier Beirán, ahora en las filas del Herbalife Gran Canaria.

Precisamente uno de los motivos que le ha llevado a recalar en la isla es el conocer al inquilino del banquillo aurinegro. Hizo referencia a Txus Vidorreta cuando se le preguntó si habían muchas diferencias con el entrenador con el que coincidió hace ocho años, respondiendo que "básicamente es el mismo entrenador pero han podido cambiar determinadas cosas que ha ido incluyendo en sus equipos. Se que estoy en un buen equipo y con compañeros que nos estamos ayudando los unos a los otros", argumentó.

Viaje a tierras peninsulares

La expedición aurinegra partirá este martes hacia la península donde el conjunto aurinegro afrontará sus primeros encuentros de pretemporada. El primero en la localidad aragonesa de Utebo donde se medirá al Casademont Zaragoza de Rodrigo San Miguel, para posteriormente viajar hasta Pamplona donde jugarán un nuevo partido de carácter amistoso ante el Kirolbet Baskonia.